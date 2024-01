Börsenplätze Peloton Interactive-Aktie:



Kurzprofil Peloton Interactive Inc.:



Peloton Interactive, Inc. (ISIN: US70614W1009, WKN: A2PR0M, Ticker-Symbol: 2ON, NASDAQ-Symbol: PTON) ist ein Anbieter von interaktiven Fitnessplattformen. Das Unternehmen bietet seinen Mitgliedern ein vernetztes, technologiegestütztes Fitnessangebot und das Streaming von lehrergeführten Boutiquenkursen. Die Gesellschaft betreibt und steuert ihr Geschäft in drei Segmenten: Dem Segment der verbundenen Fitnessprodukte, dem Abonnementsegment und dem sonstigen Segment. Das verbundene Produktsegment Fitness besteht aus dem Bereich Bike and Tread und dem dazugehörigen Zubehör. Das andere Segment besteht aus Peloton-Markenbekleidung. (05.01.2024/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Peloton-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Peloton Interactive Inc. (ISIN: US70614W1009, WKN: A2PR0M, Ticker-Symbol: 2ON, NASDAQ-Symbol: PTON) unter die Lupe.Die Peloton-Aktie setze am letzten Handelstag der Woche ihre jüngste fulminante Aufwärtsbewegung fort. Bereits am Donnerstag hätten die Papiere des US-Fitnessgeräte-Herstellers satte (annähernd) 14 Prozent zulegen können. Hintergrund sei eine Partnerschaft mit TikTok. Schaffe Peloton damit den ersehnten Turnaround?Die Vereinbarung werde einen speziellen Peloton-Hub auf dem videobasierten sozialen Netzwerk mit benutzerdefinierten Peloton-Inhalten schaffen, hätten die Unternehmen in einer gemeinsamen Erklärung gesagt. TikTok-Nutzer würden auf Live-Kurse von Peloton, Kursleiter-Serien, Kooperationen mit Prominenten und mehr zugreifen können. Der Hub werde in den USA, Kanada und Großbritannien verfügbar sein. Über finanzielle Details und den Preis sei jedoch nichts gesagt, also Stillschweigen vereinbart worden."Unser Team freut sich darauf, die bereits wachsende Fitness-Inhalte von TikTok zu ergänzen, indem wir die Magie von Peloton einem neuen Publikum und auf völlig neue Weise vorstellen", so Oli Snoddy, Vice President of Consumer Marketing bei Peloton, in einer Erklärung.Die Partnerschaft mit TikTok sei schön und gut. Aber solange Peloton nicht deutlich bessere Kennziffern vorlegt, bleibt "Der Aktionär" an der Seitenlinie. Anleger sollten sich daran am besten ein Beispiel nehmen, so Carsten Kaletta. (Analyse vom 05.01.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link