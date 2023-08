Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Peloton Interactive Inc.:



Peloton Interactive, Inc. (ISIN: US70614W1009, WKN: A2PR0M, Ticker-Symbol: 2ON, NASDAQ-Symbol: PTON) ist ein Anbieter von interaktiven Fitnessplattformen. Das Unternehmen bietet seinen Mitgliedern ein vernetztes, technologiegestütztes Fitnessangebot und das Streaming von lehrergeführten Boutiquenkursen. Die Gesellschaft betreibt und steuert ihr Geschäft in drei Segmenten: Dem Segment der verbundenen Fitnessprodukte, dem Abonnementsegment und dem sonstigen Segment. Das verbundene Produktsegment Fitness besteht aus dem Bereich Bike and Tread und dem dazugehörigen Zubehör. Das andere Segment besteht aus Peloton-Markenbekleidung. (24.08.2023/ac/a/n)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Peloton-Aktie bricht nach Quartalsergebnissen um weit über 20% ein! AktiennewsPeloton Interactive (ISIN: US70614W1009, WKN: A2PR0M, Ticker-Symbol: 2ON, NASDAQ-Symbol: PTON) ist am 23.08. einer der am schlechtesten abschneidenden US-Werte, so die Experten von XTB.Die Aktien des Unternehmens würden nach der Veröffentlichung des Gewinnberichts für das vierte Geschäftsjahres-Quartal 2023 (Kalender-Q2-2023) um über 20% abstürzen.Das Unternehmen habe einen Umsatz gemeldet, der mehr oder weniger den Markterwartungen entsprochen habe, was auf einen Anstieg der Abonnementeinnahmen um 10% zurückzuführen sei. Die Zahl der Abonnenten sei leicht hinter den Erwartungen zurückgeblieben, habe aber fast 4% höher als vor einem Jahr gelegen. Dennoch habe das Unternehmen weiterhin Schwierigkeiten, Gewinne zu erwirtschaften: Das bereinigte EBITDA habe sich auf -34,7 Millionen US-Dollar und der bereinigte Nettoverlust auf 241,8 Millionen US-Dollar belaufen. Die Bruttomarge sei um mehr als 10 Prozentpunkte niedriger als im Vorjahresquartal gewesen!Die größte Enttäuschung sei jedoch die Prognose für das Fiskalquartal 2024 (Kalenderquartal 3-2023) gewesen. Das Unternehmen rechne mit einem Umsatz von 580 bis 600 Mio. USD - ein Rückgang von 3 bis 6% gegenüber dem Vorjahr - und einem erneut negativen bereinigten EBITDA. Die Umsatzprognose habe rund 8% unter den Markterwartungen gelegen, während für das bereinigte EBITDA ein positiver Wert erwartet worden sei. Darüber hinaus erwarte das Unternehmen, dass die Zahl seiner Connected-Fitness-Abonnenten im Vergleich zum Vorjahr praktisch unverändert bleibe und im Vergleich zum vierten Quartal 2023 um mehr als 4% sinke.Peloton - Ergebnisse für das Geschäftsjahr Q4 2023- Umsatz: 642,1 Mio. USD gegenüber 641,6 Mio. USD erwartet (-5,4% YoY)- Connected Fitness: 220,4 Mio. US-Dollar gegenüber 210,2 Mio. US-Dollar erwartet (-25% YoY)- Abonnementumsatz: 421,7 Mio. USD gegenüber 430,8 Mio. USD erwartet (+10% YoY)- Abonnenten von Connected Fitness: 3,08 Millionen vs. 3,09 Millionen erwartet (+3,8% YoY)- Bereinigtes EBITDA: -USD 34,7 Millionen vs. -USD 19,5 Millionen erwartet- EPS: -USD 0,68 gegenüber -USD 0,43 erwartet- Bruttomarge: 31,3% gegenüber 41,6% erwartet- Prognose für Fiskal-Q1 2024- Umsatz: 580-600 Mio. USD vs. 647,8 Mio. USD erwartet- Bereinigtes EBITDA: -USD 10-20 Millionen vs. +USD 5,7 Millionen erwartet- Abonnenten von Connected Fitness: 2,95-2,96 Millionen vs. 3,08 Millionen erwartetDer Aktienkurs von Peloton Interactive (PTON.US) sei am 23.08. auf ein Rekordtief gestürzt. Die Aktie sei unter die untere Grenze einer kurzfristigen Handelsspanne gefallen, und die Lehrbuchspanne des Ausbruchs deute auf die Möglichkeit eines Rückgangs auf bis zu USD 3,80 pro Aktie hin - das seien etwa 30% unter dem aktuellen Marktpreis. (Quelle: xStation5 von XTB) (News vom 23.08.2023)