3. Risiko-Management: Beim Risiko-Management ist KI unverzichtbar geworden. Durch Predictive und Adaptive Analytics werden Risiken ständig abgeschätzt, aktualisiert und transparent gemacht. Notfalls erfolgt eine Early Warning, bevor zu hohe Risiken eingegangen werden. Durch die jederzeit aktuelle Bewertung wird auch das Realtime Decisioning bei der Entscheidungsfindung für das Risiko-Management im Kreditgeschäft möglich.



4. Ratio-Flexibilisierung: Auf dieser Basis kann dann, ebenfalls mit KI-Unterstützung, die Ratio zwischen den konkurrierenden Größen Risiko und Ertrag jederzeit kundenspezifisch feingranular variiert werden. Je nach Einstellung werden also risikoärmere oder ertragsversprechendere Angebote gemacht. Auf die gleiche Weise ist es unter anderem auch möglich, die Art der Kundenansprache per Emotional AI jederzeit individuell anzupassen.



5. Individualisierung statt Segmentierung: Schluss mit dem Gruppenzwang. Die tradierte Segmentierung von Kunden ist obsolet geworden, Individualisierung ist Trumpf. Analog zu der aus dem Produktionskontext bekannten "Losgröße 1" (Lot size 1) müssen auch Banken ihren Kunden spezifisch auf ihre Wünsche und Möglichkeiten zugeschnittene Angebote machen. Nur der ideale Kompromiss aus Kundenwünschen, Angebotsoptimierung und Risikominimierung sichert profitables Business.



6. Realtime Processing: Auch bei der Erstellung solcher hochindividualisierter Angebote kommt Künstliche Intelligenz ins Spiel. Innerhalb von weniger als 200 Millisekunden kann im Dialog eine sogenannte Next Best Offer (NBO) oder Next Best Action (NBA) eingeblendet werden. Dabei werden alle im System hinterlegten Kundeninformationen in Echtzeit mit situativ-kontextuellen Daten, aktuellen Ereignissen und den aus Bankensicht sinnvollsten Produkten oder Services abgeglichen.



"Die Ratio zwischen Ausfallrisiken und Umsatzchancen muss dringend besser austariert werden", erklärt Michael Baldauf, Director Solutions Consulting EMEA Central, FSI & Nordics bei Pegasystems. "Mit Hilfe KI-unterstützter digitaler Plattformen ist es möglich, jedem einzelnen Kunden das exakt für ihn passende Angebot zu machen, das genau diese Balance in Echtzeit findet."



