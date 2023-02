SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Peach Property Group-Aktie:

Kurzprofil Peach Property Group AG:



Die Peach Property Group AG (ISIN: CH0118530366, WKN: A1C8PJ, Ticker-Symbol: P6Z, SIX Swiss Exchange-Symbol: PEAN) ist ein Immobilieninvestor und -entwickler mit einem Anlageschwerpunkt in der Schweiz und Deutschland. Zum Portfolio gehören zunehmend Anlageobjekte zur Verstetigung der Erträge sowie attraktive Entwicklungsimmobilien im Bereich Wohnen.



Die Aktivitäten umfassen die gesamte Wertschöpfungskette von der Standortevaluation über die Projektierung bis zur Realisierung und Vermarktung. Im Bestandsbereich fokussiert die Gruppe auf Objekte, bei welchen sich mittels eines aktiven Asset-Managements attraktive Renditen erzielen lassen - typischerweise in B-Lagen im Einzugskreis von Ballungsräumen. Im Entwicklungsbereich konzentriert sich die Gruppe auf außergewöhnliche Standorte und Objekte mit gehobener Ausstattung für einen anspruchsvollen Kundenkreis.



Die Peach Property Group AG hat ihren Hauptsitz in Zürich sowie den deutschen Gruppensitz in Köln. Die Peach Property Group AG ist an der SIX Swiss Exchange kotiert. (02.02.2023/ac/a/a)



Am Dienstagabend habe das Unternehmen erste Kennzahlen zum zurückliegenden Geschäftsjahr veröffentlicht. Auf Basis der vorläufigen Zahlen hätten die Mieteinnahmen in 2022 bei rund 116 Mio. Euro gelegen und somit der SRC Research-Erwartung eines Ergebnisses am oberen Ende der Guidance entsprochen. Hier habe sowohl eine hohe Anzahl an Neuvermietungen sowie auch ein beschleunigter Anstieg der Marktmieten zum Wachstum beigetragen. Der like-for-like-Mietanstieg habe sich in 2022 auf rund 5% belaufen. Der FFO solle auf Basis der vorläufigen Zahlen in einem Bereich zwischen 18 Mio. Euro und 19 Mio. Euro liegen und somit über der im Dezember reduzierten Guidance von 16 Mio. Euro und im Rahmen der ursprünglichen Guidance. Dies sei ein Anstieg von rund 70% und stelle das beste Ergebnis der Firmengeschichte dar. Dieses deutliche Wachstum sei auf die Integration der neuen Objekte im vergangenen Jahr sowie auf Effizienzsteigerungen zurückzuführen. Nach einem positiven Bewertungsergebnis von rund 79 Mio. Euro im ersten Halbjahr habe das Nettobewertungsergebnis nach Abwertungen im zweiten Halbjahr bei rund -13 Mio. Euro gelegen. Ebenfalls hätten im vergangenen Jahr Währungsverluste von über 20 Mio. Euro verbucht werden müssen, wodurch das Vorsteuerergebnis alles in allem bei rund -20 Mio. Euro gelegen habe. Bereinigt um die Währungseffekte habe das Vorsteuerergebnis noch leicht im schwarzen Bereich gelegen.Der EPRA NTA je Aktie liege nach vorläufigen Zahlen bei einem Wert von 63 Euro (2021: 66 Euro). Unter Berücksichtigung der Pflichtwandelanleihe und die Ausgabe von rund 3,8 Mio. neuer Aktien, über welche die Analysten von SRC Research in ihrem Update vom 12. Dezember berichtet hätten, liege der NTA je Aktie pro-forma bei rund 55 Euro. Die Erlöse der Pflichtwandelanleihe seien vollständig zur Tilgung von Fremdkapital verwendet und zusammen mit den Erlösen einer besicherten Finanzierung aus dem August und weiterem vorhandenen Cash vor wenigen Tagen, am 26. Januar, zur vorzeitigen Rückzahlung der Februar 2023 Anleihe verwendet worden. Somit stünden keine weiteren größeren Fälligkeiten bis Ende 2025 an. Der LTV habe zum Jahresende bei rund 54% und pro-forma bei rund 52% gelegen.Die vorläufigen Zahlen lägen alles in allem im Rahmen der Erwartungen von SRC Research. Für das laufende Geschäftsjahr gehe das Unternehmen von einer weiteren positiven operativen Geschäftsentwicklung aus, welches von weiteren Erhöhungen der Marktmieten getrieben sein solle. Die Analysten von SRC Research würden für den Moment ihre Schätzung für das laufende Jahr nahezu unverändert behalten und auf weitere Details zum zurückliegenden Geschäftsjahr sowie auf einen detaillierteren Ausblick für das laufende Geschäftsjahr im Zuge der Veröffentlichung des Geschäftsberichts am 21. März warten.