Kurzprofil Peach Property Group AG:



Die Peach Property Group AG (ISIN: CH0118530366, WKN: A1C8PJ, Ticker-Symbol: P6Z, SIX Swiss Exchange-Symbol: PEAN) ist ein Immobilieninvestor und -entwickler mit einem Anlageschwerpunkt in der Schweiz und Deutschland. Zum Portfolio gehören zunehmend Anlageobjekte zur Verstetigung der Erträge sowie attraktive Entwicklungsimmobilien im Bereich Wohnen.



Die Aktivitäten umfassen die gesamte Wertschöpfungskette von der Standortevaluation über die Projektierung bis zur Realisierung und Vermarktung. Im Bestandsbereich fokussiert die Gruppe auf Objekte, bei welchen sich mittels eines aktiven Asset-Managements attraktive Renditen erzielen lassen - typischerweise in B-Lagen im Einzugskreis von Ballungsräumen. Im Entwicklungsbereich konzentriert sich die Gruppe auf außergewöhnliche Standorte und Objekte mit gehobener Ausstattung für einen anspruchsvollen Kundenkreis.



Die Peach Property Group AG hat ihren Hauptsitz in Zürich sowie den deutschen Gruppensitz in Köln. Die Peach Property Group AG ist an der SIX Swiss Exchange kotiert. (12.12.2022/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Peach Property Group-Aktienanalyse von SRC Research:Stefan Scharff und Christopher Mehl, Analysten von SRC Research, stufen die Aktie der Peach Property Group AG (ISIN: CH0118530366, WKN: A1C8PJ, Ticker-Symbol: P6Z, SIX Swiss Exchange: PEAN) in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin mit dem Rating "buy" ein.Das Unternehmen habe am Freitag bekannt gegeben, dass im Januar 2023 eine Pflichtwandelanleihe platziert werde, um den Abbau des Fremdkapitals zu beschleunigen. Der Nennwert der Pflichtwandelanleihe solle sich auf rund 106 Mio. CHF belaufen und der Ausgabepreis der Anleihe solle bei 60% liegen. Durch diesen Discount im Ausgabepreis ergebe sich somit ein Ausgabepreis für die neuen Aktien bei der Wandlung von rund 18 CHF, was auch dem derzeitigen Kursniveau entspreche. Zusammen mit der besicherten Finanzierung aus dem August und unter Einsatz von unserer Schätzung nach rund 20 Mio. CHF an Cash soll mit den Erlösen die im Februar fällige Anleihe zurückgezahlt werden, so die Aktienanalysten von SRC Research.Bedingt durch die derzeitigen Marktbedingungen sind die Konditionen der Wandelanleihe und der entsprechenden Wandlung hinsichtlich des NAVs, welcher pro-forma von 69,50 CHF auf 62,50 CHF um rund 10% gesunken ist, und auch unseres bisherigen Kursziels für uns eher unerfreulich und deutlich unter Wert, so die Aktienanalysten von SRC Research.Auf der anderen Seite verbessere sich durch die Maßnahme das Finanzprofil und die Bilanz der Gesellschaft deutlich, was in den aktuell sehr anspruchsvollen Zeiten einen wichtigen Faktor für jeden Immobilienbestandshalter darstelle. Durch die Rückzahlung der im Februar fälligen Anleihe weise das Fälligkeitsprofil der Gesellschaft keine nennenswerten Fälligkeiten bis ins Jahr 2025 auf und sei somit im Vergleich zu vielen anderen Unternehmen recht anspruchslos. Zusätzlich werde nur ein geringer Teil der vorhandenen Liquidität zur Rückzahlung benötigt, wodurch weiterhin ein höheres Liquiditätspolster vorhanden sei.Neben der News auf der Finanzierungsseite habe das Management ebenfalls ein operatives Update gegeben. Hier sehe Peach die Mieterlöse zum Jahresende nunmehr am oberen Ende der Prognose von 113 Mio. CHF bis 117 Mio. CHF. Auf der anderen Seite würden deutlich erhöhte Kosten (teils Instandhaltung, teils Finanzierungsseitig) zu einer Verringerung der FFO-Prognose führen. Diese werde nunmehr auf rund 16 Mio. CHF beziffert. Um für zusätzliche Liquidität für die kommenden Jahre zu sorgen, wolle das Management außerdem einen Dividendenverzicht für das Geschäftsjahr 2022 vorschlagen, was die Aktienanalysten von SRC Research grundsätzlich befürworten würden, aber die erst vor zwei Jahren aufgenommene Dividendenzahlung unterbreche.Während die Platzierung der Anleihe für deutlich mehr finanzielle Sicherheit sorge, würden sich die Konditionen derer negativ auf die Bewertung der Aktienanalysten von SRC Research auswirken. Außerdem hätten die Aktienanalysten von SRC Research ihre GuV bezüglich des laufenden Jahres und der kommenden Jahre überarbeitet, welche sie mit einem negativeren Ausblick auch entsprechend reduziert hätten.Entsprechend der Meldung vom Freitag, der angepassten GuV und der aktuellen Marktbedingungen reduzieren Stefan Scharff und Christopher Mehl, Analysten von SRC Research, ebenfalls ihr Kursziel von 64,00 CHF auf nunmehr 45,00 CHF und bestätigen ihr "buy"-Rating auf dem aktuell sehr niedrigen Kursniveau für die Peach Property Group-Aktie. (Analyse vom 12.12.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link