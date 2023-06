Tradegate-Aktienkurs PayPal-Aktie:

Kurzprofil PayPal Holdings Inc.:



PayPal Holdings Inc. (ISIN: US70450Y1038, WKN: A14R7U, Ticker-Symbol: 2PP, NASDAQ-Symbol: PYPL) betreibt ein Online-Bezahlsystem. Dieser Bezahldienst bietet seinen Kunden vor allem im Online-Handel eine sichere Möglichkeit für Geld-Überweisungen - über ein PayPal-Konto, per Lastschrift oder Kreditkarte. Kunden, die sich ein Konto bei PayPal einrichten, können darüber bei zahlreichen Online-Shops die finanzielle Seite von Kauf und Verkauf abwickeln oder auch schlichtweg Geld versenden. Dabei müssen eigene Finanzdaten nicht an Dritte weitergegeben werden.



Zu den Angeboten von PayPal zählen PayPal, PayPal Credit, die Bezahl-App Venmo und die Zahlungsplattform Braintree. Die Dienste richten sich sowohl an Privat- als auch an Geschäftskunden. Das 1998 gegründete Unternehmen wurde 2002 von eBay gekauft; im Juli 2015 wurde PayPal jedoch wieder ausgegliedert und erneut als eigenständiges Unternehmen an der Börse notiert. (29.06.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - PayPal-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Diertl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von PayPal Holdings Inc. (ISIN: US70450Y1038, WKN: A14R7U, Ticker-Symbol: 2PP, NASDAQ-Symbol: PYPL) unter die Lupe.PayPal habe am Mittwoch bekannt gegeben, dass "Tap to Pay" auf der Mobile-Payment-App Venmo bald für Geschäftskunden in den USA verfügbar sein werde. Dadurch könnten die Kunden kontaktlose Zahlungen direkt auf ihren Android-Smartphones akzeptieren - ohne zusätzliche Hardware oder Vorab-Kosten.Da immer weniger Verbraucher Bargeld mit sich führen würden, seien kleine Unternehmen stärker als je zuvor darauf angewiesen, Kartenzahlungen anzunehmen. Dennoch seien viele kleine Unternehmer nicht darauf vorbereitet, sich auf dieses neue Konsumverhalten einzustellen. Fast 80% der Käufer hätten kontaktlose Zahlungen bereits für einen Kauf verwendet, aber bisher hätten kleine Unternehmen Kartenlesegeräte bezahlen und verwalten müssen, um diese Erwartung der Verbraucher zu erfüllen. Das solle sich nun mit der Einführung der Tap-to-Pay-Technologie ändern.Mit Tap to Pay über Venmo könnten kleine Unternehmen in den USA innerhalb weniger Minuten kontaktlose Karten und digitale Geldbörsen direkt auf ihren Mobilgeräten akzeptieren, ohne anfängliche Kosten oder zusätzliche Hardware. Benutzer von Venmo-Geschäftsprofilen könnten sowohl ihre Venmo- als auch ihre Kartenzahlungstransaktionen direkt in der Venmo-App verwalten und sämtliche Gelder in ihrem Venmo-Konto abwickeln, um den Betriebsablauf zu optimieren und den Cashflow zu verwalten.Mit der neuen Funktion wolle PayPal seinen Kundenstamm ausbauen und die operative Trendwende schaffen, was der Aktienkurs auch technisch widerspiegele. Anleger könnten mit dem Kauf auf einen Turnaround spekulieren, so Michael Diertl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 29.06.2023)