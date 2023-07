NASDAQ-Aktienkurs PayPal-Aktie:

72,99 USD -0,04% (21.07.2023)



ISIN PayPal-Aktie:

US70450Y1038



WKN PayPal-Aktie:

A14R7U



Ticker-Symbol PayPal-Aktie:

2PP



NASDAQ-Symbol PayPal-Aktie:

PYPL



Kurzprofil PayPal Holdings Inc.:



PayPal Holdings Inc. (ISIN: US70450Y1038, WKN: A14R7U, Ticker-Symbol: 2PP, NASDAQ-Symbol: PYPL) betreibt ein Online-Bezahlsystem. Dieser Bezahldienst bietet seinen Kunden vor allem im Online-Handel eine sichere Möglichkeit für Geld-Überweisungen - über ein PayPal-Konto, per Lastschrift oder Kreditkarte. Kunden, die sich ein Konto bei PayPal einrichten, können darüber bei zahlreichen Online-Shops die finanzielle Seite von Kauf und Verkauf abwickeln oder auch schlichtweg Geld versenden. Dabei müssen eigene Finanzdaten nicht an Dritte weitergegeben werden.



Zu den Angeboten von PayPal zählen PayPal, PayPal Credit, die Bezahl-App Venmo und die Zahlungsplattform Braintree. Die Dienste richten sich sowohl an Privat- als auch an Geschäftskunden. Das 1998 gegründete Unternehmen wurde 2002 von eBay gekauft; im Juli 2015 wurde PayPal jedoch wieder ausgegliedert und erneut als eigenständiges Unternehmen an der Börse notiert. (24.07.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Berlin (www.aktiencheck.de) - PayPal-Aktienanalyse von LYNX Broker:Achim Mautz nimmt in einer aktuellen Analyse für den Online-Broker LYNX die Aktie von PayPal Holdings Inc. (ISIN: US70450Y1038, WKN: A14R7U, Ticker-Symbol: 2PP, NASDAQ-Symbol: PYPL) unter die Lupe.Die Spannung in der Aktie des US-Zahlungsanbieter steige, denn bereits nächste Woche werde der Konzern seine Zahlen zum abgelaufenen Quartal präsentieren. Bereits in den vergangenen Wochen sei Mautz nach dem Breakout über die Marke von 70 USD von einem möglichen Anstieg der PayPal-Aktie in Richtung der Marke von 75 USD ausgegangen."Dort befand sich das sogenannte Gap-Fill der letzten Kurslücke, welche im Mai aufgrund enttäuschender Zahlen aufgerissen wurde. Der Widerstand war offensichtlich und so auch die Tatsache, dass die kurzfristig entstandene Rallye hier wohl eine kleine Zwischenpause einlegen dürfte. Zahlreiche Anleger, welche während der letzten Monate unter Wasser waren, nutzten die Anstiege, um sich vom Papier zu trennen", erkläre der Experte.Die Quartalsergebnisse werde das Unternehmen am Mittwoch, den 02. August, nach Börsenschluss veröffentlichen. Erwartet werde ein Gewinn in der Höhe von 1,16 USD. Der Umsatz solle sich auf 7,27 Milliarden USD belaufen, was einem Anstieg gegenüber dem Vorjahresquartal von +6,8% entsprechen würde. "Doch nicht nur die jetzigen Zahlen werden interessant, sondern vor allem die Aussichten für das restliche Geschäftsjahr werden den weiteren Verlauf der Aktie prägen. Danach wird sich zeigen, ob die jüngst gestartete Erholung tatsächlich die Chance auf mehr hat", fasse Mautz zusammen. Er bewerte die Aktie daher als neutral. (Analyse vom 24.07.2023)Börsenplätze PayPal-Aktie:Tradegate-Aktienkurs PayPal-Aktie:66,00 EUR +0,56% (24.07.2023, 11:23)