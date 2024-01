Börsenplätze PayPal-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs PayPal-Aktie:

60,50 EUR +5,86% (19.01.2024, 21:34)



NASDAQ-Aktienkurs PayPal-Aktie:

66,075 USD +6,42% (19.01.2024, 21:20)



ISIN PayPal-Aktie:

US70450Y1038



WKN PayPal-Aktie:

A14R7U



Ticker-Symbol PayPal-Aktie:

2PP



NASDAQ-Symbol PayPal-Aktie:

PYPL



Kurzprofil PayPal Holdings Inc.:



PayPal Holdings Inc. (ISIN: US70450Y1038, WKN: A14R7U, Ticker-Symbol: 2PP, NASDAQ-Symbol: PYPL) betreibt ein Online-Bezahlsystem. Dieser Bezahldienst bietet seinen Kunden vor allem im Online-Handel eine sichere Möglichkeit für Geld-Überweisungen - über ein PayPal-Konto, per Lastschrift oder Kreditkarte. Kunden, die sich ein Konto bei PayPal einrichten, können darüber bei zahlreichen Online-Shops die finanzielle Seite von Kauf und Verkauf abwickeln oder auch schlichtweg Geld versenden. Dabei müssen eigene Finanzdaten nicht an Dritte weitergegeben werden.



Zu den Angeboten von PayPal zählen PayPal, PayPal Credit, die Bezahl-App Venmo und die Zahlungsplattform Braintree. Die Dienste richten sich sowohl an Privat- als auch an Geschäftskunden. Das 1998 gegründete Unternehmen wurde 2002 von eBay gekauft; im Juli 2015 wurde PayPal jedoch wieder ausgegliedert und erneut als eigenständiges Unternehmen an der Börse notiert. (19.01.2024/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - PayPal-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von PayPal Holdings Inc. (ISIN: US70450Y1038, WKN: A14R7U, Ticker-Symbol: 2PP, NASDAQ-Symbol: PYPL) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Zwei Tage sei es her, dass der neue PayPal-CEO, Alex Chriss, im Rahmen eines CNBC-Interviews große News angekündigt habe. Die Aktie gebe seitdem mächtig Gas und sei heute die Nummer Eins im NASDAQ 100 . Die Aktie des Zahlungsdienstleisters steuere gar auf den höchsten Schlusskurs seit August zu. Damit sende der Chart auch wieder ein Lebenszeichen.CEO Chriss, der das Amt erst im September übernommen habe, habe versucht vergangenen Mittwoch bei einem TV-Auftritt bei CNBC Optimismus zu verbreiten. Es sei ganz klar, was PayPal tun müsse, habe er gesagt und darauf hingewiesen, dass das Unternehmen plane, auf einer Veranstaltung am kommenden Donnerstag neue "kundengestützte Innovationen" vorzustellen.Die PayPal-Aktie befinde sich seit Herbst 2021 im Niedergang, das Zahlungsdienstleister-Geschäft werde immer wettbewerbsintensiver und der einstige Platzhirsch sei immer mehr unter Druck gekommen. "PayPal hat seinen Kunden und Händlern in den letzten Jahren nicht den Mehrwert geboten, den wir meiner Meinung nach bieten können, zu dem wir fähig sind", habe Chriss angemerkt.Tatsächlich brauche der Konzern eine neue Strategie und positive News. Mittlerweile würden auch nur noch 26 von insgesamt 56 Analysten die Aktie zum Kauf empfehlen und damit weniger als die Hälfte. Erst Anfang der Woche hätten die Experten von Mizuho die Papiere abgestuft. Sie hätten darauf verwiesen, dass der weniger profitable markenlose Zahlungsverkehr einen größeren Teil des Geschäftsmix ausmache, was negativ für die Gewinnspannen sei. Ein immer größerer Wettbewerber sei in diesem Fall Apple mit Apple Pay, da die Menschen immer mehr über ihre Smartphones kaufen würden.PayPal müsse kommende Woche auf jeden Fall liefern und mit seinen neuen Produkten die Märkte überzeugen. Ansonsten dürfte die Aktie wieder unter die 200-Tage-Linie bei 63,20 Dollar fallen, die sie heute überschritten habe.Die Aktie ist keine laufende Empfehlung, Interessierte sollten zumindest die Ankündigungen kommende Woche abwarten, so Fabian Strebin von "Der Aktionär" zur PayPal-Aktie. (Analyse vom 19.01.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link