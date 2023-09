Aktien von PayPal befinden sich in einem Real-Depot der Börsenmedien AG.



Kurzprofil PayPal Holdings Inc.:



PayPal Holdings Inc. (ISIN: US70450Y1038, WKN: A14R7U, Ticker-Symbol: 2PP, NASDAQ-Symbol: PYPL) betreibt ein Online-Bezahlsystem. Dieser Bezahldienst bietet seinen Kunden vor allem im Online-Handel eine sichere Möglichkeit für Geld-Überweisungen - über ein PayPal-Konto, per Lastschrift oder Kreditkarte. Kunden, die sich ein Konto bei PayPal einrichten, können darüber bei zahlreichen Online-Shops die finanzielle Seite von Kauf und Verkauf abwickeln oder auch schlichtweg Geld versenden. Dabei müssen eigene Finanzdaten nicht an Dritte weitergegeben werden.



Zu den Angeboten von PayPal zählen PayPal, PayPal Credit, die Bezahl-App Venmo und die Zahlungsplattform Braintree. Die Dienste richten sich sowohl an Privat- als auch an Geschäftskunden. Das 1998 gegründete Unternehmen wurde 2002 von eBay gekauft; im Juli 2015 wurde PayPal jedoch wieder ausgegliedert und erneut als eigenständiges Unternehmen an der Börse notiert. (01.09.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - PayPal-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von PayPal Holdings Inc. (ISIN: US70450Y1038, WKN: A14R7U, Ticker-Symbol: 2PP, NASDAQ-Symbol: PYPL) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Nach einem kurzen Dämpfer am Vortag knüpfe die PayPal-Aktie am Freitag im freundlichen US-Gesamtmarkt an die Erholung vom Wochenbeginn an und lege am Nachmittag um rund ein Prozent zu. Gut so, denn der Weg zurück nach oben sei für das gebeutelte Papier des Zahlungsdienstleister kein leichter. Diese Chartmarken gelte es jetzt zu knacken.Vom Mitte August markierten 7-Jahres-Tief bei 57,29 Dollar habe sich die PayPal-Aktie in den vergangenen Tagen bereits um mehr als 10 Prozent nach oben abgesetzt, ehe sie am gestrigen Donnerstag zunächst rund 1,5 Prozent habe abgeben müssen. Am Freitag nehme sie aber bereits wieder das am Mittwoch erreichte 2-Wochen-Hoch bei 63,47 Dollar ins Visier.Oberhalb davon, bei rund 66,40 Dollar, verlaufe ein horizontaler Widerstand, den es auf dem Weg nach oben zunächst zu knacken gelte. Anschließend rücke die Kurslücke im Bereich zwischen 66,90 und 72,50 Dollar in den Fokus, die Anfang August nach der Vorlage der Quartalszahlen aufgerissen worden sei.In diesem Gap würden mit dem GD50 bei 66,92 Dollar, dem GD100 bei 67,32 Dollar und dem GD200 bei 71,89 Dollar auch alle wichtigen Trendlinien verlaufen, die nun zurückerobert werden müssten. Der Sprung über jeden gleitenden Durchschnitt wäre ein technisches Kaufsignal, das wiederum frische Impulse setzen könnte.Auf der Unterseite wäre derweil wichtig, dass das Mehrjahrestief von Mitte August bei 57,29 Dollar/52,58 Euro nicht noch einmal getestet oder gar unterschritten werde. Zumal bei 50 Euro der Stoppkurs der laufenden AKTIONÄR-Empfehlung liege.Für den "Aktionär" sei PayPal mit dieser Konstellation ein heißer Kandidat für eine Gegenbewegung. Anleger können daher weiterhin auf die laufende Comeback-Wette aufspringen, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär" zur PayPal-Aktie. (Analyse vom 01.09.2023)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: PayPal.