Tradegate-Aktienkurs PayPal-Aktie:

57,65 EUR +0,63% (06.02.2024, 14:08)



NASDAQ-Aktienkurs PayPal-Aktie:

61,54 USD -1,41% (05.01.2024, 22:00)



ISIN PayPal-Aktie:

US70450Y1038



WKN PayPal-Aktie:

A14R7U



Ticker-Symbol PayPal-Aktie:

2PP



NASDAQ-Symbol PayPal-Aktie:

PYPL



Kurzprofil PayPal Holdings Inc.:



PayPal Holdings Inc. (ISIN: US70450Y1038, WKN: A14R7U, Ticker-Symbol: 2PP, NASDAQ-Symbol: PYPL) betreibt ein Online-Bezahlsystem. Dieser Bezahldienst bietet seinen Kunden vor allem im Online-Handel eine sichere Möglichkeit für Geld-Überweisungen - über ein PayPal-Konto, per Lastschrift oder Kreditkarte. Kunden, die sich ein Konto bei PayPal einrichten, können darüber bei zahlreichen Online-Shops die finanzielle Seite von Kauf und Verkauf abwickeln oder auch schlichtweg Geld versenden. Dabei müssen eigene Finanzdaten nicht an Dritte weitergegeben werden.



Zu den Angeboten von PayPal zählen PayPal, PayPal Credit, die Bezahl-App Venmo und die Zahlungsplattform Braintree. Die Dienste richten sich sowohl an Privat- als auch an Geschäftskunden. Das 1998 gegründete Unternehmen wurde 2002 von eBay gekauft; im Juli 2015 wurde PayPal jedoch wieder ausgegliedert und erneut als eigenständiges Unternehmen an der Börse notiert. (06.02.2024/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - PayPal-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von PayPal Holdings Inc. (ISIN: US70450Y1038, WKN: A14R7U, Ticker-Symbol: 2PP, NASDAQ-Symbol: PYPL) unter die Lupe.Beim US-Zahlungsdienstleister stünden am morgigen Mittwoch nach Börsenschluss an der Wall Street die Zahlen für das abgelaufene vierte Quartal auf der Agenda. Die Aktie von PayPal habe sich zuletzt zwar vom Ende Oktober markierten Mehrjahrestief absetzen können, rund um den Innovationstag Mitte Januar sei sogar kurzzeitig wieder so etwas wie Euphorie aufgeflammt. Nachdem CEO Alex Chriss die vollmundigen Ankündigungen im Vorfeld dabei nicht habe erfüllen können, habe sich das Aufbäumen im Chart zunächst als Strohfeuer entpuppt. Im Vergleich zum Jahresanfang stehe die Aktie wieder fast unverändert da.Die PayPal-Aktie sei mit einem 2024er-KGV von 11 nahezu historisch günstig bewertet. Zudem dürfte nach der Talfahrt der letzten Jahre inzwischen viel Negatives eingepreist sein. Das große Comeback im Chart lasse aber trotzdem noch auf sich warten. PayPal stehe daher aktuell nicht auf der Empfehlungsliste des "Aktionärs". Längerfristig orientierte Anleger sollten zunächst die Zahlen abwarten, ehe wie einen (Wieder-)Einstieg ins Auge fassen, so Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 06.02.2024)Hinweis auf Interessenkonflikte:Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze PayPal-Aktie: