Kurzprofil PayPal Holdings Inc.:



PayPal Holdings Inc. (ISIN: US70450Y1038, WKN: A14R7U, Ticker-Symbol: 2PP, NASDAQ-Symbol: PYPL) betreibt ein Online-Bezahlsystem. Dieser Bezahldienst bietet seinen Kunden vor allem im Online-Handel eine sichere Möglichkeit für Geld-Überweisungen - über ein PayPal-Konto, per Lastschrift oder Kreditkarte. Kunden, die sich ein Konto bei PayPal einrichten, können darüber bei zahlreichen Online-Shops die finanzielle Seite von Kauf und Verkauf abwickeln oder auch schlichtweg Geld versenden. Dabei müssen eigene Finanzdaten nicht an Dritte weitergegeben werden.



Zu den Angeboten von PayPal zählen PayPal, PayPal Credit, die Bezahl-App Venmo und die Zahlungsplattform Braintree. Die Dienste richten sich sowohl an Privat- als auch an Geschäftskunden. Das 1998 gegründete Unternehmen wurde 2002 von eBay gekauft; im Juli 2015 wurde PayPal jedoch wieder ausgegliedert und erneut als eigenständiges Unternehmen an der Börse notiert. (08.09.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - PayPal-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von PayPal Holdings Inc. (ISIN: US70450Y1038, WKN: A14R7U, Ticker-Symbol: 2PP, NASDAQ-Symbol: PYPL) unter die Lupe.Die US-Kryptohandelsplattform Kraken treibe ihre Expansion nach Europa und Großbritannien voran. Um die Einzahlung von Fiat-Währungen wie Euro und Pfund so einfach und bequem wie möglich zu gestalten, habe die Krypto-Firma PayPal mit ins Boot geholt. Für den Online-Bezahldienst sei es bereits die zweite Krypto-Kooperation in Europa.Wie das Branchenportal The Block unter Verweis auf eine E-Mail an die Kraken-Nutzer berichte, könnten registrierte User ihren Account bei der Kryptobörse nun mit ihrem PayPal-Konto verknüpfen, um Britische Pfund oder Euro auf die Krypto-Plattform einzuzahlen. Dafür könnten PayPal-Guthaben ebenso genutzt werden wie mit PayPal verknüpfte Bankkonten oder Bezahlkarten.Der Vorteil: Die Einzahlungen via PayPal sollten "innerhalb von Sekunden verfügbar" sein. Zunächst funktioniere die Verknüpfung mit dem Online-Bezahldienst aber nur über die App von Kraken. Die klassische Website der Handelsplattform werde derzeit noch überarbeitet.Die Gebühren für Ein- und Auszahlungen von Fiatwährungen mittels PayPal seien regional unterschiedlich. In Großbritannien müssten Nutzer für die Quasi-Echtzeit-Einzahlungen laut The Block etwa 2,4% bezahlen. Die PayPal-Integration stehe laut Kraken Nutzern in Großbritannien und fast der gesamten EU zur Verfügung. Kroatien und Ungarn seien momentan allerdings noch außen vor.Erst in der Vorwoche habe auch die Kryptobörse Coinbase die Integration von PayPal in Deutschland und Großbritannien bekanntgegeben. Die Vorteile lägen dabei auf der Hand: Während die Nutzer der Handelsplattformen nun noch bequemer und schneller Fiat-Währungen ein- und auszahlen könnten, sei es für PayPal eine gute Möglichkeit, um neue Nutzer zu gewinnen oder bestehende zu aktivieren."Der Aktionär" sehe bei PayPal aber weiterhin großes Rebound-Potenzial, die entsprechende Comeback-Wette laufe weiter. Investierte Anleger sollten aber den Stopp bei 50 Euro im Auge behalten, so Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 08.09.2023)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: PayPal.