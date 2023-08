Hinweis auf Interessenkonflikte

Kurzprofil PayPal Holdings Inc.:



PayPal Holdings Inc. (ISIN: US70450Y1038, WKN: A14R7U, Ticker-Symbol: 2PP, NASDAQ-Symbol: PYPL) betreibt ein Online-Bezahlsystem. Dieser Bezahldienst bietet seinen Kunden vor allem im Online-Handel eine sichere Möglichkeit für Geld-Überweisungen - über ein PayPal-Konto, per Lastschrift oder Kreditkarte. Kunden, die sich ein Konto bei PayPal einrichten, können darüber bei zahlreichen Online-Shops die finanzielle Seite von Kauf und Verkauf abwickeln oder auch schlichtweg Geld versenden. Dabei müssen eigene Finanzdaten nicht an Dritte weitergegeben werden.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - PayPal-Aktienanalyse von "Der Aktionär":

Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die PayPal-Aktie in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - PayPal-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die PayPal-Aktie (ISIN: US70450Y1038, WKN: A14R7U, Ticker-Symbol: 2PP, NASDAQ-Symbol: PYPL) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Mit Plänen für einen eigenen Stablecoin habe PayPal in der Vorwoche weitere Ambitionen im Kryptosektor angemeldet, doch an anderer Stelle hakt das Geschäft mit Bitcoin und Co: In Großbritannien müsse der Fintech-Konzern sein Krypto-Angebot schon bald pausieren. Grund seien neue regulatorische Vorgaben.Wie aus einer Email an die britischen Kunden hervorgehe, werde PayPal die Funktionen zum Kauf von Kryptowährungen über die Plattform ab dem 1. Oktober "vorrübergehend aussetzen". Grund seien Maßnahmen zur Umsetzung einer neuen Regulierung, die ab dem 8. Oktober in Kraft trete.Konkret gehe es dabei um Regeln für die Bewerbung von Finanzprodukten und -Dienstleistungen, die kürzlich überarbeitet worden seien und nun erstmals auch explizit Krypto-Assets einschließen würden. Alle Kryptounternehmen, die im Vereinigten Königreich Werbung machen würden, müssten demnach sicherstellen, dass die Menschen angemessen über die damit verbundenen Risiken informiert würden. Neukunden müssten vor dem ersten Trade zudem eine 24-stündige Bedenkzeit erhalten.Laut PayPal werde es voraussichtlich bis Anfang 2024 dauern, bis die neuen Vorgaben umgesetzt seien und UK-Kunden wieder Kryptos über die PayPal-App kaufen könnten. Das Halten und Verkaufen von Coins solle Nutzern, die bereits investiert seien, jedoch auch in dieser Phase jederzeit möglich sein, habe das Unternehmen betont.Die Auswirkungen dieser Zwangspause auf das operative Geschäft dürften sich in Grenzen halten, doch sie zeige die Risiken des vergleichsweise frühen Engagements von PayPal im Kryptobereich. Angesichts der fortschreitenden Regulierung der jungen Assetklasse dürfte es nicht das letzte Mal sein, dass der Fintech-Konzern sein Angebot an neue gesetzliche Vorgaben anpassen müsse.PayPal geht mit den Krypto-Ambitionen ins Risiko, könnte damit aber zu den Vorreitern auf dem Weg zum Zahlungssystem der Zukunft gehören, argumentiert DER AKTIONÄR in der neuen Ausgabe (34/23).Die damit verbundenen Langfrist-Chancen würden aktuell aber von durchwachsenen Quartalszahlen und dem Ausstieg des Großinvestors Elliott überschattet. Investierte Anleger sollten daher den Stopp bei 50 Euro im Auge behalten, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär" zur PayPal-Aktie. (Analyse vom 17.08.2023)Hinweis auf InteressenkonflikteDer Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin.Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Chefredakteur dieser Publikation, Herr Leon Müller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin.