Kurzprofil PayPal Holdings Inc.:



PayPal Holdings Inc. (ISIN: US70450Y1038, WKN: A14R7U, Ticker-Symbol: 2PP, NASDAQ-Symbol: PYPLV) betreibt ein Online-Bezahlsystem. Dieser Bezahldienst bietet seinen Kunden vor allem im Online-Handel eine sichere Möglichkeit für Geld-Überweisungen - über ein PayPal-Konto, per Lastschrift oder Kreditkarte. Kunden, die sich ein Konto bei PayPal einrichten, können darüber bei zahlreichen Online-Shops die finanzielle Seite von Kauf und Verkauf abwickeln oder auch schlichtweg Geld versenden. Dabei müssen eigene Finanzdaten nicht an Dritte weitergegeben werden. Im vierten Quartal 2021 wurden über 5,3 Milliarden Bezahlvorgänge über PayPal abgewickelt. Die Anzahl der aktiven Accounts erreichte im vierten Quartal 2021 einen Wert von 426 Millionen.



Zu den Angeboten von PayPal zählen PayPal, PayPal Credit, die Bezahl-App Venmo und die Zahlungsplattform Braintree. Die Dienste richten sich sowohl an Privat- als auch an Geschäftskunden. Das 1998 gegründete Unternehmen wurde 2002 von eBay gekauft; im Juli 2015 wurde PayPal jedoch wieder ausgegliedert und erneut als eigenständiges Unternehmen an der Börse notiert. (11.05.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - PayPal-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die PayPal-Aktie (ISIN: US70450Y1038, WKN: A14R7U, Ticker-Symbol: 2PP, NASDAQ-Symbol: PYPLV) unter die Lupe.Trotz grundsätzlich starker Quartalszahlen sei die PayPal-Aktie zuletzt unter die Räder geraten. Vor allem der verhaltene Ausblick mit schwachem prognostizierten Wachstum bei Marge, Umsatz und Gewinn habe die Anleger gestört. Dass der Online-Bezahldienst jedoch weiterhin gefragt sei, unterstreiche eine Studie vom Donnerstag.Wie das Kölner Handelsforschungsinstitut EHI mitgeteilt habe, sei PayPal in Deutschland die beliebteste Zahlungsmethode beim Online-Shopping. Damit habe der Konzern erstmals den Kauf auf Rechnung auf den zweiten Rang verdrängen können. Insgesamt 29,6 Prozent der Online-Käufe seien laut EHI mit PayPal bezahlt worden, eine weitere Steigerung gegenüber dem Vorjahr, als der Anteil noch bei 28,2 Prozent gelegen habe. Der Kauf auf Rechnung habe dagegen deutlich an Bedeutung verloren und sei mit einem Anteil von 23,8 Prozent auf Rang zwei zurückgefallen.Die Vormachtstellung in Europa zeige einmal mehr: PayPal sei gefragt. Positiv sei auch, dass der Zahlungsdienstleister Anteile gewonnen habe. Jedoch müsse sich der Konzern einer wachsenden Konkurrenz stellen, etwa Amazon Pay oder Apple Pay, was Wachstum verlangsamen und Marktanteile kosten könne.Anleger müssen sich aber in viel Geduld üben, so Julian Weber von "Der Aktionör". (Analyse vom 11.05.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze PayPal-Aktie: