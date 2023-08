Tradegate-Aktienkurs PayPal-Aktie:

54,65 EUR +0,16% (16.08.2023, 15:48)



NASDAQ-Aktienkurs PayPal-Aktie:

59,54 USD +0,12% (16.08.2023, 15:33)



ISIN PayPal-Aktie:

US70450Y1038



WKN PayPal-Aktie:

A14R7U



Ticker-Symbol PayPal-Aktie:

2PP



NASDAQ-Symbol PayPal-Aktie:

PYPL



Kurzprofil PayPal Holdings Inc.:



PayPal Holdings Inc. (ISIN: US70450Y1038, WKN: A14R7U, Ticker-Symbol: 2PP, NASDAQ-Symbol: PYPL) betreibt ein Online-Bezahlsystem. Dieser Bezahldienst bietet seinen Kunden vor allem im Online-Handel eine sichere Möglichkeit für Geld-Überweisungen - über ein PayPal-Konto, per Lastschrift oder Kreditkarte. Kunden, die sich ein Konto bei PayPal einrichten, können darüber bei zahlreichen Online-Shops die finanzielle Seite von Kauf und Verkauf abwickeln oder auch schlichtweg Geld versenden. Dabei müssen eigene Finanzdaten nicht an Dritte weitergegeben werden.



Zu den Angeboten von PayPal zählen PayPal, PayPal Credit, die Bezahl-App Venmo und die Zahlungsplattform Braintree. Die Dienste richten sich sowohl an Privat- als auch an Geschäftskunden. Das 1998 gegründete Unternehmen wurde 2002 von eBay gekauft; im Juli 2015 wurde PayPal jedoch wieder ausgegliedert und erneut als eigenständiges Unternehmen an der Börse notiert. (16.08.2023/ac/a/n)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - PayPal auf Sechs-Jahres-Tief - AktiennewsDie Aktie von PayPal (ISIN: US70450Y1038, WKN: A14R7U, Ticker-Symbol: 2PP, NASDAQ-Symbol: PYPL) befindet sich seit 2021 in einer Pechsträhne und ist gestern unter die psychologische Marke von 60 Dollar gesunken, so die Experten von XTB.Trotz recht guter Ergebnisse für das zweite Quartal, eines Aktienrückkaufprogramms und des Glaubens des Managements an den langfristigen Erfolg des Unternehmens habe der Markt aufgrund von Bedenken hinsichtlich der Gewinnspannen, des Marktanteils, des zunehmenden Wettbewerbs und der Rezession, die eine erhebliche Bedrohung für das Geschäftswachstum des Unternehmens darstelle, unablässig Aktien verkauft. Gestern habe die Aktie nach der Nachricht über einen Aktienverkauf durch Elliot Capital Management an Boden verloren.Der aktivistische Fonds habe im Sommer 2022 PayPal-Aktien im Wert von 2 Milliarden Dollar übernommen - das Unternehmen habe dies bekannt gegeben, als es die Prognosen für das Gesamtjahr angehoben und ein Aktienrückkaufprogramm im Wert von 15 Milliarden Dollar genehmigt habe - und der Markt habe die Nachricht damals euphorisch aufgenommen.Der rasche Ausstieg von Elliott aus der Beteiligung sei von den Anlegern als Zeichen mangelnden Vertrauens in eine breitere Erholung der Rückgänge vom aktuellen Kursniveau gewertet worden, um das die PayPal-Aktie gestern um 6% nachgegeben habe. Würden Finanztitel ein solches Ausmaß der Korrektur rechtfertigen?Ein potenzielles Makrorisiko sei natürlich eine Rezession, die den Abschwung noch verschärfen könnte. Das Unternehmen habe einen neuen CEO, Alex Chriss, ernannt, der sein Amt am 27. September antreten werde. Die Anleger würden hoffen, dass er die "stagnierende" Amtszeit von Amtsinhaber Dan Schulman beenden werde. Das Unternehmen habe begonnen, sich stärker auf dem Kryptomarkt zu engagieren und habe sich mit Paxos zusammengetan, um den Stablecoin PYUSD zu schaffen, der in der Blockchain-Welt einem digitalen Dollar entspreche.Börsenplätze PayPal-Aktie: