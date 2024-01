Hinweis auf Interessenkonflikte:



PayPal Holdings Inc. (ISIN: US70450Y1038, WKN: A14R7U, Ticker-Symbol: 2PP, NASDAQ-Symbol: PYPL) betreibt ein Online-Bezahlsystem. Dieser Bezahldienst bietet seinen Kunden vor allem im Online-Handel eine sichere Möglichkeit für Geld-Überweisungen - über ein PayPal-Konto, per Lastschrift oder Kreditkarte. Kunden, die sich ein Konto bei PayPal einrichten, können darüber bei zahlreichen Online-Shops die finanzielle Seite von Kauf und Verkauf abwickeln oder auch schlichtweg Geld versenden. Dabei müssen eigene Finanzdaten nicht an Dritte weitergegeben werden.



Zu den Angeboten von PayPal zählen PayPal, PayPal Credit, die Bezahl-App Venmo und die Zahlungsplattform Braintree. Die Dienste richten sich sowohl an Privat- als auch an Geschäftskunden. Das 1998 gegründete Unternehmen wurde 2002 von eBay gekauft; im Juli 2015 wurde PayPal jedoch wieder ausgegliedert und erneut als eigenständiges Unternehmen an der Börse notiert. (05.01.2024/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - PayPal-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von PayPal Holdings Inc. (ISIN: US70450Y1038, WKN: A14R7U, Ticker-Symbol: 2PP, NASDAQ-Symbol: PYPL) unter die Lupe.Die Aktie von PayPal sei schwach ins neue Jahr gestartet. Am letzten Handelstag der Woche gehe es in einem positiveren Marktumfeld aber wieder nach oben für die Papiere des Zahlungsdienstleisters. Selbst zwei Analysten-Downgrades könnten die Erholungsbewegung am Freitag nicht stoppen.Der Finanzdienstleister PayPal sei am Freitag von den Analysten der Investmentbank BTIG von "buy" auf "neutral" heruntergestuft - ein Kursziel sei nicht ausgegeben worden. Trotz eines durch Braintree angetriebenen Wachstums im dritten Quartal von 32 Prozent beim Total Payment Volume sei die niedrigere Marge bei Braintreeim problematisch, hätten die BTIG-Analysten geschrieben. Sie würde PayPal in Sachen Profitabilität ausbremsen.BTIG-Analyst Andrew Harte habe darüber hinausgeschrieben: "Wir sehen die Rückkehr des Unternehmens zu einem konsistenten und profitablen Umsatzwachstum als mehrjährigen Prozess an und nicht nur als eine Story für das Geschäftsjahr 2024." Noch immer stehe der neue CEO Alex Chriss vor der Aufgabe, das Unternehmen zu stabilisieren.Der PayPal-Chef fokussiere sich aktuell auf die Margenerhöhung bei Braintree und die Konsolidierung des traditionellen Checkouts. Laut BTIG könnte es hierzu ein Update im Rahmen des Earnings-Calls im Febraur geben. Die Initiativen könnten dabei durchaus das langfristige Wachstum und die Profitabilität von PayPal sichern - doch laut den Analysten von BTIG würden noch konkrete Anzeichen einer positiven Entwicklung fehlen.Es sei die zweite Herabstufung von PayPal innerhalb weniger Tage. Bereits am Donnerstag hätten die Experten von Oppenheimer die Aktie des Zahlungsdienstleisters von "outperform" auf "market perform" herabgestuft und das Kursziel von 72 Dollar gestrichen. Auch Oppenheimer habe sich dabei verhalten zur Profitabilität geäußert.Die PayPal-Aktionäre sollten sich von den Unsicherheiten rund um die Margenentwicklung nicht beeindrucken lassen. Zuletzt habe das Papier rund 2,7 Prozent auf 60,04 Dollar zugelegt."Der Aktionär" bleibt überzeugt, so Benedikt Kaufmann. (Analyse vom 05.01.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link