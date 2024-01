Börsenplätze PayPal-Aktie:



Kurzprofil PayPal Holdings Inc.:



PayPal Holdings Inc. (ISIN: US70450Y1038, WKN: A14R7U, Ticker-Symbol: 2PP, NASDAQ-Symbol: PYPL) betreibt ein Online-Bezahlsystem. Dieser Bezahldienst bietet seinen Kunden vor allem im Online-Handel eine sichere Möglichkeit für Geld-Überweisungen - über ein PayPal-Konto, per Lastschrift oder Kreditkarte. Kunden, die sich ein Konto bei PayPal einrichten, können darüber bei zahlreichen Online-Shops die finanzielle Seite von Kauf und Verkauf abwickeln oder auch schlichtweg Geld versenden. Dabei müssen eigene Finanzdaten nicht an Dritte weitergegeben werden.



Zu den Angeboten von PayPal zählen PayPal, PayPal Credit, die Bezahl-App Venmo und die Zahlungsplattform Braintree. Die Dienste richten sich sowohl an Privat- als auch an Geschäftskunden. Das 1998 gegründete Unternehmen wurde 2002 von eBay gekauft; im Juli 2015 wurde PayPal jedoch wieder ausgegliedert und erneut als eigenständiges Unternehmen an der Börse notiert. (22.01.2024/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - PayPal-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von PayPal Holdings Inc. (ISIN: US70450Y1038, WKN: A14R7U, Ticker-Symbol: 2PP, NASDAQ-Symbol: PYPL) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktie von PayPal habe in den vergangenen drei Handelstagen deutliche Kursgewinne verzeichnet. Allein am Freitag sei sie rund sechs Prozent höher aus dem US-Handel gegangen. Neben einem charttechnischen Kaufsignal lasse auch ein wichtiger Termin im Wochenverlauf auf eine Fortsetzung der Erholung hoffen.Drei Tage mit steigenden Kursen in Folge seien üblicherweise noch kein Grund für überbordende Euphorie. Doch für die gebeutelte PayPal-Aktie sei es zumindest ein Hoffnungsschimmer. Zumal der Kurs in diesen drei Handelstagen nicht nur gut 13 Prozent gewonnen, sondern mit dem Sprung über die 200-Tage-Linie bei 63,27 Dollar auch ein technisches Kaufsignal geliefert habe.Seit Ende Oktober, als die Aktie bei 50,25 Dollar auf ein neues Mehrjahrestief gefallen sei, summiere sich das Plus inzwischen auf rund 31 Prozent. Zudem rücke nun das Verlaufshoch von Ende Juli bei 76,54 Dollar in den Fokus.Damals habe der Kurs zuletzt den GD200 überschritten, wenn auch nur kurzzeitig. Der vermeintliche Ausbruch habe sich als Fehlsignal entpuppt, genau wie zuvor bereits im Februar 2023.Die Aktie von PayPal sei mit einem 24er KGV von 12 günstig bewertet und damit ein heißer Comeback-Kandidat. Frühere Spekulationen auf den längst überfälligen Rebound hätten aber noch nicht gefruchtet.Mutige Anleger können auf dem aktuellen Niveau nun wieder einen Fuß in die Tür stellen und darauf spekulieren, dass diesmal eine nachhaltige Erholung gelingt, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär" zur PayPal-Aktie. Wer auf Nummer sicher gehen wolle, warte zunächst noch den Innovationstag am Donnerstag ab. (Analyse vom 22.01.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link