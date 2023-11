Börsenplätze PayPal-Aktie:



ISIN PayPal-Aktie:

US70450Y1038



WKN PayPal-Aktie:

A14R7U



Ticker-Symbol PayPal-Aktie:

2PP



NASDAQ-Symbol PayPal-Aktie:

PYPL



Kurzprofil PayPal Holdings Inc.:



PayPal Holdings Inc. (ISIN: US70450Y1038, WKN: A14R7U, Ticker-Symbol: 2PP, NASDAQ-Symbol: PYPL) betreibt ein Online-Bezahlsystem. Dieser Bezahldienst bietet seinen Kunden vor allem im Online-Handel eine sichere Möglichkeit für Geld-Überweisungen - über ein PayPal-Konto, per Lastschrift oder Kreditkarte. Kunden, die sich ein Konto bei PayPal einrichten, können darüber bei zahlreichen Online-Shops die finanzielle Seite von Kauf und Verkauf abwickeln oder auch schlichtweg Geld versenden. Dabei müssen eigene Finanzdaten nicht an Dritte weitergegeben werden.



Zu den Angeboten von PayPal zählen PayPal, PayPal Credit, die Bezahl-App Venmo und die Zahlungsplattform Braintree. Die Dienste richten sich sowohl an Privat- als auch an Geschäftskunden. Das 1998 gegründete Unternehmen wurde 2002 von eBay gekauft; im Juli 2015 wurde PayPal jedoch wieder ausgegliedert und erneut als eigenständiges Unternehmen an der Börse notiert. (02.11.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - PayPal-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von PayPal Holdings Inc. (ISIN: US70450Y1038, WKN: A14R7U, Ticker-Symbol: 2PP, NASDAQ-Symbol: PYPL) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Bezahldienst PayPal habe am Mittwochabend seine Zahlen für das dritte Quartal vorgelegt. Der Umsatz habe deutlich gesteigert werden können: um acht Prozent auf 7,4 Milliarden Dollar. Dies sowie insbesondere der Ausblick seien bei den Anlegern gut angekommen. Zudem habe es positive News zum Einsatz von Kryptowährungen aus Großbritannien gegeben. Die Aktie habe nachbörslich vier Prozent zulegen können auf 53,70 Dollar.Der Gewinn sei zwar zugleich um 23 Prozent auf 1,02 Milliarden Dollar gesunken. Damit habe das Unternehmen aber die Erwartungen der Analysten übertreffen können. Für das laufende vierte Quartal erwarte der Bezahldienst einen um sechs bis sieben Prozent höheren Umsatz als Ende 2022. Beim bereinigten Gewinn je Aktie erwarte PayPal nun 4,99 Dollar, nach bislang 4,95 Dollar. Analysten hätten bislang mit 4,92 Dollar je Aktie gerechnet."Wir haben die Möglichkeit, unser Umsatzwachstum zu beschleunigen und gleichzeitig unsere Ausgaben zu senken, was dazu beiträgt, die operative Hebelwirkung weiter zu steigern", habe Chriss in der Analystenkonferenz gesagt und hinzugefügt, dass das Unternehmen an einem umfassenden Plan für 2024 arbeite.Zudem habe es auch positive News aus Großbritannien gegeben. Neben dem Heimatmarkt USA dürfe PayPal seinen Nutzern nun künftig auch in Großbritannien den Handel mit Kryptowährungen anbieten. Dort habe die zuständige Finanzaufsichtsbehörde PayPal jetzt für den Handel mit Kryptowährungen zugelassen, wie Reuters berichte.Anleger warten jedoch vor einem Neueinstieg ein klares positives charttechnisches Signal ab, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 02.11.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: Aktien von PayPal befinden sich in einem Real-Depot der Börsenmedien AG.