ISIN PayPal-Aktie:

US70450Y1038



WKN PayPal-Aktie:

A14R7U



Ticker-Symbol PayPal-Aktie:

2PP



NASDAQ-Symbol PayPal-Aktie:

PYPL



Kurzprofil PayPal Holdings Inc.:



PayPal Holdings Inc. (ISIN: US70450Y1038, WKN: A14R7U, Ticker-Symbol: 2PP, NASDAQ-Symbol: PYPL) betreibt ein Online-Bezahlsystem. Dieser Bezahldienst bietet seinen Kunden vor allem im Online-Handel eine sichere Möglichkeit für Geld-Überweisungen - über ein PayPal-Konto, per Lastschrift oder Kreditkarte. Kunden, die sich ein Konto bei PayPal einrichten, können darüber bei zahlreichen Online-Shops die finanzielle Seite von Kauf und Verkauf abwickeln oder auch schlichtweg Geld versenden. Dabei müssen eigene Finanzdaten nicht an Dritte weitergegeben werden.



Zu den Angeboten von PayPal zählen PayPal, PayPal Credit, die Bezahl-App Venmo und die Zahlungsplattform Braintree. Die Dienste richten sich sowohl an Privat- als auch an Geschäftskunden. Das 1998 gegründete Unternehmen wurde 2002 von eBay gekauft; im Juli 2015 wurde PayPal jedoch wieder ausgegliedert und erneut als eigenständiges Unternehmen an der Börse notiert. (22.01.2024/ac/a/n)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - PayPal-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von PayPal Holdings Inc. (ISIN: US70450Y1038, WKN: A14R7U, Ticker-Symbol: 2PP, NASDAQ-Symbol: PYPL) charttechnisch unter die Lupe.Die Technologierally des Jahres 2023 sei an der PayPal-Aktie vollständig vorbeigegangen. Vielmehr habe das Papier im Verlauf der vergangenen 12 Monate mehrfach neue Verlaufstief hinnehmen müssen - zuletzt im Herbst bei 50,25 USD. Aktuell befinde sich der Titel aber an einer interessanten charttechnischen Schwelle, um diese Negativspirale zu durchbrechen. Als solche würdn die Analysten die Kombination aus der 38-Wochen-Linie und dem Abwärtstrend seit 2022 (akt. bei 61,89/61,93 USD) definieren. Der Befreiungsschlag der abgelaufenen Woche wecke nun Hoffnungen, dass das Jahr 2024 deutlich besser verlaufen werde als die Vorjahre. Das Hoch vom Sommer 2023 bei 76,54 USD definiere nun ein erstes Erholungsziel. Weitere Widerstände würden beispielswese bei rund 80 USD lauern. Die grundsätzlichen Trendwendeambitionen untermauere zudem der Quartalschart des Technologietitels, wo per Ende vergangenen Jahres ein klassisches "Hammer"-Umkehrmuster aus der Candlestick-Analyse vorliege. Als Absicherung biete sich im Ausbruchsfall das jüngste Wochentief - gleichbedeutend mit dem bisherigen Jahrestief - bei 56,47 USD an, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 22.01.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs PayPal-Aktie:61,69 EUR +2,10% (22.01.2024, 08:47)NASDAQ-Aktienkurs PayPal-Aktie:65,82 USD +6,01% (19.01.2024, 22:00)