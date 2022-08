NASDAQ-Aktienkurs PayPal-Aktie:

89,63 USD +1,20% (02.08.2022, 22:00)



ISIN PayPal-Aktie:

US70450Y1038



WKN PayPal-Aktie:

A14R7U



Ticker-Symbol PayPal-Aktie:

2PP



NASDAQ-Symbol PayPal-Aktie:

PYPLV



Kurzprofil PayPal Holdings Inc.:



PayPal Holdings Inc. (ISIN: US70450Y1038, WKN: A14R7U, Ticker-Symbol: 2PP, NASDAQ-Symbol: PYPLV) betreibt ein Online-Bezahlsystem. Dieser Bezahldienst bietet seinen Kunden vor allem im Online-Handel eine sichere Möglichkeit für Geld-Überweisungen - über ein PayPal-Konto, per Lastschrift oder Kreditkarte. Kunden, die sich ein Konto bei PayPal einrichten, können darüber bei zahlreichen Online-Shops die finanzielle Seite von Kauf und Verkauf abwickeln oder auch schlichtweg Geld versenden. Dabei müssen eigene Finanzdaten nicht an Dritte weitergegeben werden. Im vierten Quartal 2021 wurden über 5,3 Milliarden Bezahlvorgänge über PayPal abgewickelt. Die Anzahl der aktiven Accounts erreichte im vierten Quartal 2021 einen Wert von 426 Millionen.



Zu den Angeboten von PayPal zählen PayPal, PayPal Credit, die Bezahl-App Venmo und die Zahlungsplattform Braintree. Die Dienste richten sich sowohl an Privat- als auch an Geschäftskunden. Das 1998 gegründete Unternehmen wurde 2002 von eBay gekauft; im Juli 2015 wurde PayPal jedoch wieder ausgegliedert und erneut als eigenständiges Unternehmen an der Börse notiert. (03.08.2022/ac/a/n)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - PayPal-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & BurkhardtDie Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Online-Bezahldienstes PayPal Holdings Inc. (ISIN: US70450Y1038, WKN: A14R7U, Ticker-Symbol: 2PP, NASDAQ-Symbol: PYPLV) charttechnisch unter die Lupe.Die gestrigen Unternehmenszahlen der PayPal-Aktie würden sie zum Anlass nehmen, parallel auch die charttechnischen Perspektiven des Technologietitels auf den Prüfstand zu stellen. Die dynamische Erholung im Juli nähre die Hoffnung, dass das Low bei 67,58 USD ein wichtiges Preistief darstelle. Diese Einschätzung werde durch diverse Indikatoren bestätigt. Hervorheben möchten die Analysten den trendfolgenden MACD, der zuletzt auf sehr niedrigem Niveau ein neues Einstiegssignal habe generieren können. Noch prägnanter sei gegenwärtig die Situation beim RSI: Im überverkauften Terrain habe der Oszillator jüngste eine Bodenbildung in Form einer Schulter-Kopf-Schulter-Formation ausgeprägt. In der Vergangenheit hätten solche Indikatorformationen regelmäßig einen zeitlichen Vorlauf zur äquivalenten Weichenstellung im eigentlichen Chartverlauf aufgewiesen. Bei letzterem mache der Bruch des steilen Baissetrends seit Herbst vergangenen Jahres (akt. bei 82,22 USD) Mut. Das Tief vom März bei 92,25 USD stecke dabei ein erstes Erholungsziel ab, ehe die Kurslücke auf Tagesbasis bei 105,95/107,75 USD wieder auf die Agenda rücke. Als Stop-Loss könnten Anleger den zuvor angeführten alten Baissetrend heranziehen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 03.08.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze PayPal-Aktie:97,02 EUR +10,10% (03.08.2022, 09:10)XETRA-Aktienkurs PayPal-Aktie:86,78 EUR +0,70% (02.08.2022, 17:35)