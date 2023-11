Börsenplätze PayPal-Aktie:



ISIN PayPal-Aktie:

US70450Y1038



WKN PayPal-Aktie:

A14R7U



Ticker-Symbol PayPal-Aktie:

2PP



NASDAQ-Symbol PayPal-Aktie:

PYPL



Kurzprofil PayPal Holdings Inc.:



PayPal Holdings Inc. (ISIN: US70450Y1038, WKN: A14R7U, Ticker-Symbol: 2PP, NASDAQ-Symbol: PYPL) betreibt ein Online-Bezahlsystem. Dieser Bezahldienst bietet seinen Kunden vor allem im Online-Handel eine sichere Möglichkeit für Geld-Überweisungen - über ein PayPal-Konto, per Lastschrift oder Kreditkarte. Kunden, die sich ein Konto bei PayPal einrichten, können darüber bei zahlreichen Online-Shops die finanzielle Seite von Kauf und Verkauf abwickeln oder auch schlichtweg Geld versenden. Dabei müssen eigene Finanzdaten nicht an Dritte weitergegeben werden.



Zu den Angeboten von PayPal zählen PayPal, PayPal Credit, die Bezahl-App Venmo und die Zahlungsplattform Braintree. Die Dienste richten sich sowohl an Privat- als auch an Geschäftskunden. Das 1998 gegründete Unternehmen wurde 2002 von eBay gekauft; im Juli 2015 wurde PayPal jedoch wieder ausgegliedert und erneut als eigenständiges Unternehmen an der Börse notiert. (23.11.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - PayPal-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Tim Temp vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von PayPal Holdings Inc. (ISIN: US70450Y1038, WKN: A14R7U, Ticker-Symbol: 2PP, NASDAQ-Symbol: PYPL) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Vor dem heutigen Erntedankfest (Thanksgiving) hätten die US-Börsen am Mittwoch wieder den Vorwärtsgang eingelegt. Damit gehe die Jahresendrally weiter und auch Tech-Titel wie PayPal hätten mit einem Plus geschlossen. Bei der PayPal-Aktie hätten die Bullen zuvor einen wichtigen Erfolg verzeichnet, doch die Sache habe einen Haken.Aktuelle Konjunkturdaten seien überwiegend stark ausgefallen. Sie würden somit auf eine robuste Wirtschaftsentwicklung in den Vereinigten Staaten bei weiter hohen Preisen hindeuten, sodass die US-Notenbank ihre Zinsen weiter hochhalten müsse. Den Kursgewinnen am Aktienmarkt habe dies aber keinen Abbruch getan. Denn Anleger würden nach wie vor auf baldige Zinssenkungen setzen. Es herrsche Zuversicht, dass die Inflation im Griff sei.An diesem Mittwoch habe an den US-Börsen der letzte Handelstag in dieser Woche in voller Länge stattgefunden. Am Donnerstag würden die US-Börsen wegen des Feiertages Thanksgiving geschlossen bleiben. Am Freitag dann ende ein verkürzter Handel bereits um 19.00 Uhr mitteleuropäischer Zeit.Die PayPal-Aktie habe vergangene Woche einen wichtigen Schritt gemeistert und eine technische Umkehrformation gebildet. Die Bullen hätten den Kurs deutlich von der psychologisch wichtigen 50-Dollar-Marke am Jahrestief lösen können. Mit dem frischen Ausbruch über den wichtigen Widerstandsbereich, der sich zwischen der 57 bis 58 Dollar Marke aufgespannt habe, sei ein technische Umkehrformation bestätigt worden.Bis zum Wochenende werde sich die PayPal-Aktie aufgrund des US-Feiertages wahrscheinlich wenig bewegen. Für die kommende Woche seien dann die genannten Marken wichtig. Die Bullen müssten jetzt nachlegen, damit die weitere Erholung stattfinden könne. (Analyse vom 23.11.2023)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link