unter folgendem Link.







Tradegate-Aktienkurs PayPal-Aktie:

54,17 EUR -2,11% (07.12.2023, 22:26)



NASDAQ-Aktienkurs PayPal-Aktie:

58,48 USD +-1,76% (07.12.2023, 22:00)



ISIN PayPal-Aktie:

US70450Y1038



WKN PayPal-Aktie:

A14R7U



Ticker-Symbol PayPal-Aktie:

2PP



NASDAQ-Symbol PayPal-Aktie:

PYPL



Kurzprofil PayPal Holdings Inc.:



PayPal Holdings Inc. (ISIN: US70450Y1038, WKN: A14R7U, Ticker-Symbol: 2PP, NASDAQ-Symbol: PYPL) betreibt ein Online-Bezahlsystem. Dieser Bezahldienst bietet seinen Kunden vor allem im Online-Handel eine sichere Möglichkeit für Geld-Überweisungen - über ein PayPal-Konto, per Lastschrift oder Kreditkarte. Kunden, die sich ein Konto bei PayPal einrichten, können darüber bei zahlreichen Online-Shops die finanzielle Seite von Kauf und Verkauf abwickeln oder auch schlichtweg Geld versenden. Dabei müssen eigene Finanzdaten nicht an Dritte weitergegeben werden.



Zu den Angeboten von PayPal zählen PayPal, PayPal Credit, die Bezahl-App Venmo und die Zahlungsplattform Braintree. Die Dienste richten sich sowohl an Privat- als auch an Geschäftskunden. Das 1998 gegründete Unternehmen wurde 2002 von eBay gekauft; im Juli 2015 wurde PayPal jedoch wieder ausgegliedert und erneut als eigenständiges Unternehmen an der Börse notiert. (07.12.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - PayPal-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Philipp Schleu vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von PayPal Holdings Inc. (ISIN: US70450Y1038, WKN: A14R7U, Ticker-Symbol: 2PP, NASDAQ-Symbol: PYPL) unter die Lupe.Die PayPal-Aktie habe zuletzt wieder stark zugelegt. Seit Anfang November sei der Kurs des US-Bezahldienstleisters um rund 15% gestiegen. In der letzten Woche sei das Papier dabei über den GD50 gesprungen, es habe seitdem allerdings gegen einen wichtigen Widerstandsbereich angekämpft. Am vergangenen Dienstag habe die PayPal-Aktie erfolgreich den GD50 bei 56,05 USD überwunden worden. Das nächste logische Ziel für den Kurs wäre jetzt der GD200 bei 65,19 USD. Aber bevor dieser erreicht werden könne, müsse das Papier erst den großen Widerstandsbereich um die 60-USD-Marke überwinden. Würden dieser Widerstand und der GD200 bei 65,19 USD überwunden, hätte der Kurs danach freie Fahrt bis an das Hoch vom 15. September bei 65,73 USD und bis an das Gap vom 3. August. Dieses erstrecke sich von 66,93 bis 74,99 USD und sei aufgrund der schlechten Q2-Zahlen entstanden.Nach der schlechten Kursentwicklung der letzten Monate sei PayPal keine Empfehlung des "Aktionärs" mehr. Risikofreudige Trader könnten jedoch bei einem Überschreiten des GD200 einen erste Position eingehen, so Philipp Schleu vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 07.12.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU