Börsenplätze PayPal-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs PayPal-Aktie:

98,39 EUR +0,55% (15.09.2022, 16:08)



XETRA-Aktienkurs PayPal-Aktie:

98,50 EUR +2,06% (15.09.2022, 15:53)



NASDAQ-Aktienkurs PayPal-Aktie:

98,40 USD +0,76% (15.09.2022, 15:54)



ISIN PayPal-Aktie:

US70450Y1038



WKN PayPal-Aktie:

A14R7U



Ticker-Symbol PayPal-Aktie:

2PP



NASDAQ-Symbol PayPal-Aktie:

PYPLV



Kurzprofil PayPal Holdings Inc.:



PayPal Holdings Inc. (ISIN: US70450Y1038, WKN: A14R7U, Ticker-Symbol: 2PP, NASDAQ-Symbol: PYPLV) betreibt ein Online-Bezahlsystem. Dieser Bezahldienst bietet seinen Kunden vor allem im Online-Handel eine sichere Möglichkeit für Geld-Überweisungen - über ein PayPal-Konto, per Lastschrift oder Kreditkarte. Kunden, die sich ein Konto bei PayPal einrichten, können darüber bei zahlreichen Online-Shops die finanzielle Seite von Kauf und Verkauf abwickeln oder auch schlichtweg Geld versenden. Dabei müssen eigene Finanzdaten nicht an Dritte weitergegeben werden. Im vierten Quartal 2021 wurden über 5,3 Milliarden Bezahlvorgänge über PayPal abgewickelt. Die Anzahl der aktiven Accounts erreichte im vierten Quartal 2021 einen Wert von 426 Millionen.



Zu den Angeboten von PayPal zählen PayPal, PayPal Credit, die Bezahl-App Venmo und die Zahlungsplattform Braintree. Die Dienste richten sich sowohl an Privat- als auch an Geschäftskunden. Das 1998 gegründete Unternehmen wurde 2002 von eBay gekauft; im Juli 2015 wurde PayPal jedoch wieder ausgegliedert und erneut als eigenständiges Unternehmen an der Börse notiert. (15.09.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - PayPal-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von PayPal Holdings Inc. (ISIN: US70450Y1038, WKN: A14R7U, Ticker-Symbol: 2PP, NASDAQ-Symbol: PYPLV) unter die Lupe.Sinkende Kosten, steigende Margen, weitere Aktienrückkäufe - auf PayPals neuem Finanzvorstand Blake Jorgensen würden derzeit viele Hoffnungen der Investoren des gebeutelten Online-Bezahldienstes ruhen. Wenige Wochen nach seinem Amtsantritt im August müsse der CFO nun aber erst einmal eine Zwangspause einlegen.Der Finanzchef sei aus gesundheitlichen Gründen ab dem 14. September zunächst beurlaubt, habe PayPal am Mittwoch bekannt gegeben. Während seiner Abwesenheit habe der Verwaltungsrat Gabrielle Rabinovitch als Vertretung von Jorgensen ernannt, heiße es darin weiter.Die Top-Managerin habe bereits nach dem Weggang des langjährigen Finanzvorstands John Rainey im Mai die Position der Interims-CFO innegehabt, bis im Rahmen der Q2-Zahlen am 3. August Blake Jorgensen als neuer Finanzchef von PayPal vorgestellt worden sei.In einem Brief an die Beschäftigten habe PayPal-CEO Dan Schulman erklärt, dass Jorgensen wegen einer "behandelbaren Erkrankung" ausfalle. Er freue sich aber dessen Rückkehr nach seiner Genesung und habe ihm auch im Namen aller Kolleginnen und Kollegen eine vollständige Erholung gewünscht.Kurz nach dem Einstieg des aktivistischen Hedgefonds Elliott Management habe PayPal im August ein umfangreiches Maßnahmenpaket in Aussicht gestellt, um das Vertrauen der Investoren nach wiederholten Prognosesenkungen und einer monatelangen Kursflaute zurückzugewinnen. Angesichts gesenkter Erwartungen und neuen Sparmaßnahmen sähen einige Analysten die Aktie nun aber auf Erholungskurs.Auch nach Einschätzung des AKTIONÄR sei die PayPal-Aktie längst reif für einen Rebound, aktuell bremse allerdings noch die trübe Stimmung an den Märkten. In diesem Umfeld habe die im August eröffnete Comeback-Spekulation noch nicht so recht gezündet, was mutigen Anlegern weiterhin den Einstieg ermögliche. Wer bereits investiert ist, bleibt dabei, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär". (Analyse vom 15.09.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link