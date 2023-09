unter folgendem Link.



Börsenplätze PayPal-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs PayPal-Aktie:

58,56 EUR -1,48% (06.09.2023, 22:02)



NASDAQ-Aktienkurs PayPal-Aktie:

62,845 USD -1,40% (06.09.2023, 21:47)



ISIN PayPal-Aktie:

US70450Y1038



WKN PayPal-Aktie:

A14R7U



Ticker-Symbol PayPal-Aktie:

2PP



NASDAQ-Symbol PayPal-Aktie:

PYPL



Kurzprofil PayPal Holdings Inc.:



PayPal Holdings Inc. (ISIN: US70450Y1038, WKN: A14R7U, Ticker-Symbol: 2PP, NASDAQ-Symbol: PYPL) betreibt ein Online-Bezahlsystem. Dieser Bezahldienst bietet seinen Kunden vor allem im Online-Handel eine sichere Möglichkeit für Geld-Überweisungen - über ein PayPal-Konto, per Lastschrift oder Kreditkarte. Kunden, die sich ein Konto bei PayPal einrichten, können darüber bei zahlreichen Online-Shops die finanzielle Seite von Kauf und Verkauf abwickeln oder auch schlichtweg Geld versenden. Dabei müssen eigene Finanzdaten nicht an Dritte weitergegeben werden.



Zu den Angeboten von PayPal zählen PayPal, PayPal Credit, die Bezahl-App Venmo und die Zahlungsplattform Braintree. Die Dienste richten sich sowohl an Privat- als auch an Geschäftskunden. Das 1998 gegründete Unternehmen wurde 2002 von eBay gekauft; im Juli 2015 wurde PayPal jedoch wieder ausgegliedert und erneut als eigenständiges Unternehmen an der Börse notiert. (06.09.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - PayPal-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von PayPal Holdings Inc. (ISIN: US70450Y1038, WKN: A14R7U, Ticker-Symbol: 2PP, NASDAQ-Symbol: PYPL) unter die Lupe.Gut drei Wochen sei es her, da hat PayPal mit Alex Chriss einen Nachfolger für den scheidenden CEO Dan Schulman vorgestellt. Nun habe der Online-Bezahldienst einen weiteren Neuzugang im Top-Management bekanntgegeben: Rachel Kobetz stopße als Senior Vice President (SVP) und Chief Design Officer (CDO) zum Unternehmen. In ihrer Rolle als Designchefin werde sie für die Designstrategie und deren Ausführung im US-Konzern und all seinen Marken verantwortlich sein, heiße es in einer Unternehmensmitteilung. Sie berichte dabei direkt an Produktchef John Kim.PayPal stocke das Top-Management auf und unterstreiche damit den Wachstums- und Innovationsanspruch. Der Aktie habe das am Mittwoch jedoch zunächst keine neuen Impulse gegeben. Im schwächelnden US-Gesamtmarkt gönne sie sich nach dem rund 11%-igen Rebound vom Mehrjahrestief Mitte August eine kleine Verschnaufpause. "Der Aktionär" sehe aber weiterhin gute Chancen für eine Fortsetzung des Comebacks-Versuchs, so Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 06.09.2023)Hinweis auf Interessenkonflikte:Aktien von PayPal befinden sich in einem Real-Depot der Börsenmedien AG.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU