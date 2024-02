Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - PayPal-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von PayPal Holdings Inc. (ISIN: US70450Y1038, WKN: A14R7U, Ticker-Symbol: 2PP, NASDAQ-Symbol: PYPL) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.PayPal habe am Mittwoch überraschend weitere Stellenstreichungen verkündet. Durch den Abbau von rund 9 Prozent aller Vollzeitstellen im Laufe des Jahres 2024 wolle der Zahlungsabwickler Effizienz und Profitabilität steigern. Anleger und Analysten würden sich davon bislang allerdings nicht so recht beeindrucken lassen.Als einer der ersten Analysten habe sich Dan Dolev von Mizuho zu den Plänen von PayPal geäußert, wonach im laufenden Jahr insgesamt rund 2.500 Mitarbeiter entlassen werden sollten. Laut dem Experten werde sich die Maßnahme wohl positiv auf die Profitabilität auswirken wird, doch die Wall Street erwarte mehr vom neuen CEO Alex Chriss.Um den Aktienkurs zu beleben, müssten viel mehr Maßnahmen zur Steigerung von Umsatz und Bruttomarge ergriffen werden - insbesondere mit Blick auf den wachsenden Konkurrenzdruck durch Apple Pay, so Dolev. Der Analyst habe bereits im Dezember seine Kaufempfehlung für die Aktie gestrichen und sie auf "neutral" mit einem fairen Wert von 65 Dollar abgestuft.Andrew Bauch von der US-Bank Wells Fargo glaube, dass Bullen und Bären die Entlassungswelle gleichermaßen zugunsten ihrer jeweiligen Investment-These interpretieren könnten. Demnach könnten die Bullen argumentieren, dass CEO Chriss es mit dem versprochenen Margen-Wachstum ernst meine, und auch andere Unternehmen wie Shopify mit aggressiven Kostensenkungen "dramatische" Produktivitätssteigerungen geschafft hätten.Auch die Anleger hätten am Mittwoch alles andere als begeistert auf die Ankündigung reagiert. Nach anfänglichen Gewinnen sei die PayPal-Aktie letztlich 3,7 Prozent tiefer bei 61,35 Dollar aus dem US-Handel gegangen. Die zwischenzeitlichen Kursgewinne seit Jahresanfang habe sie damit wieder komplett abgegeben.Nachdem sich der Kurs in den letzten Monaten deutlich vom Ende Oktober markierten Mehrjahrestief absetzen und zwischenzeitlich über 30 Prozent zulegen konnte, ist die Erholung zuletzt wieder ins Stocken geraten, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär". Zwar sei die Aktie zweifelsohne günstig bewertet, doch die Impulse für eine nachhaltige Trendwende würden bisher fehlen. Die Aktie stehe daher aktuell nicht auf der Empfehlungsliste des "Aktionär".Mutige Anleger können aber weiterhin auf das Comeback-Spekulieren und dabei mit dem Schein aus diesem "Aktionär"-Tipp den Hebel ansetzen, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär" zur PayPal-Aktie. (Analyse vom 01.02.2024)