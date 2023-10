Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: PayPal.



PayPal Holdings Inc. (ISIN: US70450Y1038, WKN: A14R7U, Ticker-Symbol: 2PP, NASDAQ-Symbol: PYPL) betreibt ein Online-Bezahlsystem. Dieser Bezahldienst bietet seinen Kunden vor allem im Online-Handel eine sichere Möglichkeit für Geld-Überweisungen - über ein PayPal-Konto, per Lastschrift oder Kreditkarte. Kunden, die sich ein Konto bei PayPal einrichten, können darüber bei zahlreichen Online-Shops die finanzielle Seite von Kauf und Verkauf abwickeln oder auch schlichtweg Geld versenden. Dabei müssen eigene Finanzdaten nicht an Dritte weitergegeben werden.



Zu den Angeboten von PayPal zählen PayPal, PayPal Credit, die Bezahl-App Venmo und die Zahlungsplattform Braintree. Die Dienste richten sich sowohl an Privat- als auch an Geschäftskunden. Das 1998 gegründete Unternehmen wurde 2002 von eBay gekauft; im Juli 2015 wurde PayPal jedoch wieder ausgegliedert und erneut als eigenständiges Unternehmen an der Börse notiert. (09.10.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - PayPal-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von PayPal Holdings Inc. (ISIN: US70450Y1038, WKN: A14R7U, Ticker-Symbol: 2PP, NASDAQ-Symbol: PYPL) unter die Lupe.Die Aktie von PayPal sei am Freitag kurz nach Handelsstart an der Wall Street auf ein neues Mehrjahrestief gefallen. Zwar habe sie die Verluste anschließend wieder aufgeholt und letztlich sogar ein halbes Prozent höher geschlossen. Zumindest für die nähere Zukunft zeichne Analyst Bryan Bergin von TD Cowen aber ein durchwachsenes Bild.In einer Studie aus der Vorwoche beschreibe der Experte PayPal als "führendes Fintech mit einem unübertroffenen globalen Netzwerk". Er verweise dabei insbesondere auf das Produktangebot für Händler und Verbraucher. Zudem sei das Unternehmen in einer "starken finanziellen Position", die etwa Spielräume für weitere Aktienrückkäufe oder gar eine Dividende schaffe.Die bereits erreichte Führungsposition zu halten sei aber genauso schwer wie sie zu erreichen, gebe Bergin zu bedenken. Er nenne diverse Unsicherheitsfaktoren, die derzeit auf PayPal lasten würden - vom Führungswechsel an der Konzernspitze im September über das volatile Makro-Umfeld und der damit verbundenen Sorge vor einer wachsenden Konsumzurückhaltung bis hin zum steigenden Wettbewerbsdruck in der Payment-Branche.Alles in allem sehe er "zahlreiche Katalysatoren" für eine Erholung der PayPal-Aktie, doch damit diese zum Tragen kämen, müsse der Konzern nun auch zeitnah liefern. Angesichts der mauen Kursperformance und der inzwischen nahezu historisch niedrigen Bewertung scheine aber zumindest das Abwärtsrisiko begrenzt. TD Cowen habe die Papiere daher mit einem "market perform"-Rating und einem Kursziel von 66 Dollar in die Bewertung aufgenommen.Ausgehend vom Freitagsschlusskurs bei 57,77 Dollar entspreche das immerhin rund 14 Prozent Kurspotenzial. Die übrigen von Bloomberg befragten Analysten würden der Aktie mit einem Zwölf-Monats-Konsensziel von 84,86 Dollar allerdings deutlich mehr zutrauen und nach wie vor mehrheitlich zum Kauf raten.Anleger, die auf ein Comeback der Aktie spekulieren, sollten daher weiterhin den nahen Stopp bei 50 Euro im Blick behalten, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär". (Analyse vom 09.10.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte