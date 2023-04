Tradegate-Aktienkurs PayPal-Aktie:

70,61 EUR +1,47% (17.04.2023, 16:13)



NASDAQ-Aktienkurs PayPal-Aktie:

77,00 USD +0,61% (17.04.2023, 15:58)



ISIN PayPal-Aktie:

US70450Y1038



WKN PayPal-Aktie:

A14R7U



Ticker-Symbol PayPal-Aktie:

2PP



NASDAQ-Symbol PayPal-Aktie:

PYPLV



Kurzprofil PayPal Holdings Inc.:



PayPal Holdings Inc. (ISIN: US70450Y1038, WKN: A14R7U, Ticker-Symbol: 2PP, NASDAQ-Symbol: PYPLV) betreibt ein Online-Bezahlsystem. Dieser Bezahldienst bietet seinen Kunden vor allem im Online-Handel eine sichere Möglichkeit für Geld-Überweisungen - über ein PayPal-Konto, per Lastschrift oder Kreditkarte. Kunden, die sich ein Konto bei PayPal einrichten, können darüber bei zahlreichen Online-Shops die finanzielle Seite von Kauf und Verkauf abwickeln oder auch schlichtweg Geld versenden. Dabei müssen eigene Finanzdaten nicht an Dritte weitergegeben werden. Im vierten Quartal 2021 wurden über 5,3 Milliarden Bezahlvorgänge über PayPal abgewickelt. Die Anzahl der aktiven Accounts erreichte im vierten Quartal 2021 einen Wert von 426 Millionen.



Zu den Angeboten von PayPal zählen PayPal, PayPal Credit, die Bezahl-App Venmo und die Zahlungsplattform Braintree. Die Dienste richten sich sowohl an Privat- als auch an Geschäftskunden. Das 1998 gegründete Unternehmen wurde 2002 von eBay gekauft; im Juli 2015 wurde PayPal jedoch wieder ausgegliedert und erneut als eigenständiges Unternehmen an der Börse notiert. (17.04.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - PayPal-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die PayPal-Aktie (ISIN: US70450Y1038, WKN: A14R7U, Ticker-Symbol: 2PP, NASDAQ-Symbol: PYPLV) unter die Lupe.Für PayPal sei 2022 ein Jahr zum Vergessen gewesen - sowohl mit Blick auf die operative Entwicklung als auch auf die Kursentwicklung der Aktie. Der scheidende CEO Dan Schulman bekomme das nun ganz unmittelbar bei seiner Bezahlung zu spüren. Am Hungertuch nagen müsse der langjährige PayPal-Chef deshalb aber auch nicht.Wie aus einem Dokument des US-Unternehmens aus der Vorwoche hervorgehe, solle Schulmans Vergütung für das Geschäftsjahr 2022 fast ein Drittel niedriger ausfallen als ein Jahr zuvor. Konkret solle der CEO rund 22 Mio. USD bekommen, davon etwa 20,2 Mio. USD in Form von Aktienzuteilungen. Ein Jahr zuvor habe er noch rund 32 Mio. USD verdient.Zur Begründung habe der Vergütungsausschuss des Verwaltungsrats angeführt, dass das Unternehmen die Ziele, die es sich für die wichtigsten Kennzahlen gesetzt habe, wie Umsatz, bereinigte Betriebsmarge und neue aktive Nettonutzer, nicht erreicht habe. Dennoch habe er Schulman dafür gelobt, dass er PayPal "durch eine herausfordernde Zeit mit makroökonomischer Unsicherheit, geopolitischer Instabilität, verlangsamtem E-Commerce-Wachstum und einer Rückkehr zu einem Verbraucherverhalten vor der Pandemie" geführt habe.Die nachlassende Wachstumsdynamik habe die PayPal-Aktie in den letzten Jahren schwer belastet. Die Aussichten im operativen Geschäft seien aber keineswegs schlecht. Der Wechsel an der Konzernspitze könnte hier neue Impulse liefern. Hinzu komme, dass die Aktie mit einem 2023er-KGV von 16 nach wie vor beinahe historisch günstig bewertet sei. Neueinsteiger, die etwas Geduld mitbringen würden, könnten daher weiterhin auf die Mitte Dezember gestartete Turnaround-Spekulation aufspringen. Wer bereits investiert sei, bleibe dabei., so Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 17.04.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze PayPal-Aktie: