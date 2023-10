NASDAQ-Aktienkurs PayPal-Aktie:

58,46 USD +0,48% (29.09.2023, 22:00)



ISIN PayPal-Aktie:

US70450Y1038



WKN PayPal-Aktie:

A14R7U



Ticker-Symbol PayPal-Aktie:

2PP



NASDAQ-Symbol PayPal-Aktie:

PYPL



Kurzprofil PayPal Holdings Inc.:



PayPal Holdings Inc. (ISIN: US70450Y1038, WKN: A14R7U, Ticker-Symbol: 2PP, NASDAQ-Symbol: PYPL) betreibt ein Online-Bezahlsystem. Dieser Bezahldienst bietet seinen Kunden vor allem im Online-Handel eine sichere Möglichkeit für Geld-Überweisungen - über ein PayPal-Konto, per Lastschrift oder Kreditkarte. Kunden, die sich ein Konto bei PayPal einrichten, können darüber bei zahlreichen Online-Shops die finanzielle Seite von Kauf und Verkauf abwickeln oder auch schlichtweg Geld versenden. Dabei müssen eigene Finanzdaten nicht an Dritte weitergegeben werden.



Zu den Angeboten von PayPal zählen PayPal, PayPal Credit, die Bezahl-App Venmo und die Zahlungsplattform Braintree. Die Dienste richten sich sowohl an Privat- als auch an Geschäftskunden. Das 1998 gegründete Unternehmen wurde 2002 von eBay gekauft; im Juli 2015 wurde PayPal jedoch wieder ausgegliedert und erneut als eigenständiges Unternehmen an der Börse notiert. (02.10.2023/ac/a/n)



Der US-amerikanische Zahlungsanbieter komme einfach nicht in Schwung. In den letzten Monaten sei die Rally an der Wall Street vollkommen an der PayPal-Aktie vorübergegangen und lediglich für kurze Zeit hätten sich die Bullen durchschlagen können, jedoch mit mäßigem Erfolg. Immer wieder sei es die 200-Tage-Linie gewesen, welche nicht nachhaltig habe überwunden werden können und somit seien Anstiege bislang nur von überschaubarer Dauer gewesen.Auch die letzten veröffentlichten Quartalsergebnisse von Anfang August vermochten das Ruder nicht zu drehen, ganz im Gegenteil, so die Experten von LYNX Broker. Die Kurse schossen in Richtung eines neuen 6-Jahres-Tiefs und scheinen sich nach wie vor nicht richtig zu fangen, so die Experten von LYNX Broker. Das sehe gar nicht gut aus, meine Marktexperte Achim Mautz in einer aktuellen Analyse für den Online-Broker LYNX."Derzeit sieht es nicht danach aus, als ob sich die Lage in diesem Jahr noch entscheidend ändern dürfte. Die nächsten Quartalsergebnisse stehen erst für Anfang November an und bis dahin werden sich Anleger wohl nicht noch einmal die Finger verbrennen wollen. Sämtliche Trends, sowohl auf kurz-, mittel- als auch langfristiger Ebene, zeigen aktuell in Richtung Süden und es ist nicht davon auszugehen, dass sich dies so bald ändern wird. Hierzu müsste die Aktie deutlich über das Niveau von 66 USD steigen. Vorerst bleibt also nur ein Ausblick auf der bärischen Seite", so Ronald Gehrt von LYNX Broker. (Analyse vom 02.10.2023)