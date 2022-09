Börsenplätze PayPal-Aktie:



Kurzprofil PayPal Holdings Inc.:



PayPal Holdings Inc. (ISIN: US70450Y1038, WKN: A14R7U, Ticker-Symbol: 2PP, NASDAQ-Symbol: PYPLV) betreibt ein Online-Bezahlsystem. Dieser Bezahldienst bietet seinen Kunden vor allem im Online-Handel eine sichere Möglichkeit für Geld-Überweisungen - über ein PayPal-Konto, per Lastschrift oder Kreditkarte. Kunden, die sich ein Konto bei PayPal einrichten, können darüber bei zahlreichen Online-Shops die finanzielle Seite von Kauf und Verkauf abwickeln oder auch schlichtweg Geld versenden. Dabei müssen eigene Finanzdaten nicht an Dritte weitergegeben werden. Im vierten Quartal 2021 wurden über 5,3 Milliarden Bezahlvorgänge über PayPal abgewickelt. Die Anzahl der aktiven Accounts erreichte im vierten Quartal 2021 einen Wert von 426 Millionen.



Zu den Angeboten von PayPal zählen PayPal, PayPal Credit, die Bezahl-App Venmo und die Zahlungsplattform Braintree. Die Dienste richten sich sowohl an Privat- als auch an Geschäftskunden. Das 1998 gegründete Unternehmen wurde 2002 von eBay gekauft; im Juli 2015 wurde PayPal jedoch wieder ausgegliedert und erneut als eigenständiges Unternehmen an der Börse notiert. (13.09.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - PayPal-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von PayPal Holdings Inc. (ISIN: US70450Y1038, WKN: A14R7U, Ticker-Symbol: 2PP, NASDAQ-Symbol: PYPLV) unter die Lupe.PayPal habe zuletzt mehrfach die eigenen Prognosen reduziert, was vielen Investoren verständlicherweise nicht geschmeckt und zu den massiven Kursverlusten der vergangenen Monate beigetragen habe. Nach Einschätzung der Deutschen Bank seien die Ziele des Online-Bezahldienstes nun aber wenigstens wieder auf einem realistischen Niveau angekommen.Durch die Prognosesenkungen in den vergangenen Quartalen habe PayPal die Erwartungen der Wall Street zurückgesetzt und nun wieder Zielvorgaben, die "endlich erreichbar aussehen", so Deutsche Bank-Analyst Bryan Keane in einer aktuellen Studie.Zwar müsse das Unternehmen weiterhin daran arbeiten, Marktanteile zu gewinnen und das Engagement der Nutzer zu steigern, doch die Schlüsselkennzahlen, die PayPal erfüllen müsse, um die aktualisierte Prognose zu erfüllen, seien nach Einschätzung des Analysten nun realistischer als zuvor.Positive Impulse könnte laut Keane auch der neue Finanzchef und das Engagement des aktivistischen Investors Elliott Management liefern. Verbesserungspotenzial sehe er dank Sparmaßnahmen und Kostenreduktionen beispielsweise bei der operativen Marge.Das wiederum spiegele sich auch in der Einschätzung für die PayPal-Aktie wider: Die Kaufempfehlung für die Aktie sei bestätigt und das Kursziel von 114 auf 140 Dollar angehoben worden. Ausgehend vom aktuellen Kursniveau signalisiere das Institut damit noch satte 43 Prozent Luft nach oben.Nach der Talfahrt der letzten Monate sei die PayPal-Aktie längst reif für eine Gegenbewegung. Das anhaltend schwierige Marktumfeld habe dem Rebound-Versuch von Juli/August allerdings ausgebremst. DER AKTIONÄR sehe trotzdem Comeback-Potenzial und setze weiterhin auf eine Erholung der Aktie.Mutige Anleger können daher weiterhin einen Fuß in die Tür stellen, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär". (Analyse vom 13.09.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link