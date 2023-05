Tradegate-Aktienkurs PayPal-Aktie:

58,17 EUR +3,21% (22.05.2023, 18:04)



NASDAQ-Aktienkurs PayPal-Aktie:

62,75 USD +3,00% (22.05.2023, 17:50)



ISIN PayPal-Aktie:

US70450Y1038



WKN PayPal-Aktie:

A14R7U



Ticker-Symbol PayPal-Aktie:

2PP



NASDAQ-Symbol PayPal-Aktie:

PYPL



Kurzprofil PayPal Holdings Inc.:



PayPal Holdings Inc. (ISIN: US70450Y1038, WKN: A14R7U, Ticker-Symbol: 2PP, NASDAQ-Symbol: PYPL) betreibt ein Online-Bezahlsystem. Dieser Bezahldienst bietet seinen Kunden vor allem im Online-Handel eine sichere Möglichkeit für Geld-Überweisungen - über ein PayPal-Konto, per Lastschrift oder Kreditkarte. Kunden, die sich ein Konto bei PayPal einrichten, können darüber bei zahlreichen Online-Shops die finanzielle Seite von Kauf und Verkauf abwickeln oder auch schlichtweg Geld versenden. Dabei müssen eigene Finanzdaten nicht an Dritte weitergegeben werden.



Zu den Angeboten von PayPal zählen PayPal, PayPal Credit, die Bezahl-App Venmo und die Zahlungsplattform Braintree. Die Dienste richten sich sowohl an Privat- als auch an Geschäftskunden. Das 1998 gegründete Unternehmen wurde 2002 von eBay gekauft; im Juli 2015 wurde PayPal jedoch wieder ausgegliedert und erneut als eigenständiges Unternehmen an der Börse notiert. (22.05.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - PayPal-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von PayPal Holdings Inc. (ISIN: US70450Y1038, WKN: A14R7U, Ticker-Symbol: 2PP, NASDAQ-Symbol: PYPLV) unter die Lupe.Die Corona-Krise habe sich als Wachstumsbeschleuniger für die Payment-Branche erwiesen, doch dadurch scheine der Markt für Bezahldienstleistungen fast gesättigt zu sein. Bei PayPal z.B. sei die Zahl der aktiven Nutzer im ersten Quartal nur noch um 1% gestiegen. Aber nun nehme der US-Konzern eine neue Nutzergruppe ins Visier.Mit dem "Teen Account" der US-Tochter Venmo habe PayPal am Montag ein neues Produkt für Jugendliche angekündigt. 13- bis 17-Jährige sollten mit dem speziellen Teenager-Account Zahlungen unter Freunden und Familienmitgliedern senden und empfangen können. Zudem solle es eine Debit-Karte für Zahlungen im Einzelhandel und Bargeldabhebungen am Geldautomaten geben. Venmo Teen Accounts sollten ab Juni 2023 erst auswählten Nutzern offenstehen und in den Wochen danach flächendeckend ausgerollt werden zunächst aber nur in den USA.Mit dem Programm starte PayPal eine kleine Wachstumsoffensive, die bei den leidgeprüften Anlegern gut ankomme. Nachdem sich die Talfahrt in den vergangenen Wochen noch einmal beschleunigt habe, könne die Aktie am Montag wieder rund 3% zulegen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze PayPal-Aktie: