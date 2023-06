Börsenplätze PayPal-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs PayPal-Aktie:

59,55 EUR -0,08% (09.06.2023, 14:16)



NASDAQ-Aktienkurs PayPal-Aktie:

64,24 USD +0,31% (08.06.2023)



ISIN PayPal-Aktie:

US70450Y1038



WKN PayPal-Aktie:

A14R7U



Ticker-Symbol PayPal-Aktie:

2PP



NASDAQ-Symbol PayPal-Aktie:

PYPL



Kurzprofil PayPal Holdings Inc.:



PayPal Holdings Inc. (ISIN: US70450Y1038, WKN: A14R7U, Ticker-Symbol: 2PP, NASDAQ-Symbol: PYPL) betreibt ein Online-Bezahlsystem. Dieser Bezahldienst bietet seinen Kunden vor allem im Online-Handel eine sichere Möglichkeit für Geld-Überweisungen - über ein PayPal-Konto, per Lastschrift oder Kreditkarte. Kunden, die sich ein Konto bei PayPal einrichten, können darüber bei zahlreichen Online-Shops die finanzielle Seite von Kauf und Verkauf abwickeln oder auch schlichtweg Geld versenden. Dabei müssen eigene Finanzdaten nicht an Dritte weitergegeben werden.



Zu den Angeboten von PayPal zählen PayPal, PayPal Credit, die Bezahl-App Venmo und die Zahlungsplattform Braintree. Die Dienste richten sich sowohl an Privat- als auch an Geschäftskunden. Das 1998 gegründete Unternehmen wurde 2002 von eBay gekauft; im Juli 2015 wurde PayPal jedoch wieder ausgegliedert und erneut als eigenständiges Unternehmen an der Börse notiert. (09.06.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - PayPal-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Max Gross vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von PayPal Holdings Inc. (ISIN: US70450Y1038, WKN: A14R7U, Ticker-Symbol: 2PP, NASDAQ-Symbol: PYPL) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.In der vom Überflieger zum Value-Play abgestürzten Aktie von PayPal würden Anleger weiter auf eine nachhaltige Bodenbildung mit anschließender Kurserholung hoffen. Unterstützung hierfür bekämen sie dabei nicht nur von zuletzt positiven technischen Signalen, sondern auch von zwei frischen Analystenratings. Ein Turnaround werde dadurch immer wahrscheinlicher.PayPal bleibe angesichts der inzwischen äußerst attraktiven Bewertung, den zuletzt zufriedenstellenden, aber mit wenig Begeisterung aufgenommenen Quartalszahlen sowie dem Insider-Kauf von Noch-CEO Dan Schulman eines der aktuell heißesten Turnaround-Plays am Markt. In den vergangenen drei Wochen habe vor allem die an Fahrt gewinnende, von ersten prozyklischen Signalen begleitete Bodenbildung Begehrlichkeiten geweckt, jetzt hätten sich zwei weitere Research-Häuser durchaus zuversichtlich gezeigt:Die Analysten von RBC Capital hätten zwar ihr Kursziel von 96 auf 86 Dollar gesenkt, ihr "outperform"-Rating aber beibehalten. Nicht ganz so zuversichtlich sei man nach einer Kurszielsenkung mit einer "halten"-Empfehlung bei Jefferies, das neue Target von 70 Dollar verspreche gegenüber dem Schlusskurs von gestern Abend nichtsdestotrotz Aufwärtspotenzial.Bei insgesamt 47 Ratings von Wall Street-Analysten komme PayPal damit auf insgesamt 33 mal "kaufen" und 14 mal "halten". Zum Verkauf empfohlen werde die Aktie kein einziges Mal. Das durchschnittliche Kursziel liege aktuell bei knapp 97 Dollar, was ein Potenzial von 51 Prozent bedeute. Auf diesem Niveau wäre das Unternehmen mit einem Kurs-Gewinn-Wachstums-Verhältnis (PEG) von 1,27 bewertet, was im Rahmen des Branchendurchschnittes (1,17) liegen würde. Ein Kursanstieg von 50 Prozent sei fundamental also durchaus zu rechtfertigen.Die günstige Bewertung und die voranschreitende Bodenbildung bei PayPal würden nicht nur bei Investoren, sondern auch bei Analysten für wachsende Zuversicht sorgen. In den vergangenen Tagen hätten sich RBC Capital und Jefferies in den optimistisch gestimmten Kanon der Analysten eingereiht.Mit einem Potenzial von bis zu 50 Prozent bleibt die Aktie damit eines der heißesten Turnaround-Plays am Markt, so Max Gross von "Der Aktionär". (Analyse vom 09.06.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link