NASDAQ-Aktienkurs PayPal-Aktie:

79,09 USD +3,05% (20.01.2022, 22:00)



ISIN PayPal-Aktie:

US70450Y1038



WKN PayPal-Aktie:

A14R7U



Ticker-Symbol PayPal-Aktie:

2PP



NASDAQ-Symbol PayPal-Aktie:

PYPLV



Kurzprofil PayPal Holdings Inc.:



PayPal Holdings Inc. (ISIN: US70450Y1038, WKN: A14R7U, Ticker-Symbol: 2PP, NASDAQ-Symbol: PYPLV) betreibt ein Online-Bezahlsystem. Dieser Bezahldienst bietet seinen Kunden vor allem im Online-Handel eine sichere Möglichkeit für Geld-Überweisungen - über ein PayPal-Konto, per Lastschrift oder Kreditkarte. Kunden, die sich ein Konto bei PayPal einrichten, können darüber bei zahlreichen Online-Shops die finanzielle Seite von Kauf und Verkauf abwickeln oder auch schlichtweg Geld versenden. Dabei müssen eigene Finanzdaten nicht an Dritte weitergegeben werden. Im vierten Quartal 2021 wurden über 5,3 Milliarden Bezahlvorgänge über PayPal abgewickelt. Die Anzahl der aktiven Accounts erreichte im vierten Quartal 2021 einen Wert von 426 Millionen.



Zu den Angeboten von PayPal zählen PayPal, PayPal Credit, die Bezahl-App Venmo und die Zahlungsplattform Braintree. Die Dienste richten sich sowohl an Privat- als auch an Geschäftskunden. Das 1998 gegründete Unternehmen wurde 2002 von eBay gekauft; im Juli 2015 wurde PayPal jedoch wieder ausgegliedert und erneut als eigenständiges Unternehmen an der Börse notiert. (23.01.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - PayPal-Aktienanalyse von Analyst Harshita Rawat von Sanford C. Bernstein & Co:Harshita Rawat, Analyst von Sanford C. Bernstein & Co, stuft die Aktie von PayPal Holdings Inc. (ISIN: US70450Y1038, WKN: A14R7U, Ticker-Symbol: 2PP, NASDAQ-Symbol: PYPLV) mit "market-perform" ein.Harshita Rawat zufolge werde die PayPal-Aktie jetzt mit dem niedrigsten relativen Multiplikator in der Unternehmensgeschichte gehandelt. Die Besorgnis der Anleger um den Aktienverlust für den Core Button, den Gewinnmotor von PayPal, habe die mehrfache Komprimierung vorangetrieben.In Bezug auf die Q4-Ergebnisse und die Prognosen 2023 glaube Rawat, dass PayPal wahrscheinlich unter dem Konsens für den Umsatz liegen werde und der Analyst "weniger besorgt über das EPS" sei. Im Gegensatz zu vielen Tech-Aktien scheinen die Gewinne von PayPal im Jahr 2023 selbst in einem unsicheren makroökonomischen Umfeld weitgehend risikofrei zu sein, so Harshita Rawat von Sanford C. Bernstein & Co. Dennoch zögere der Analyst, die Aktie schon jetzt zu empfehlen. Das Jahr 2023 könnte sich für PayPal als ein Tauziehen zwischen zahlreichen Ängsten und EPS-Wachstum erweisen.Harshita Rawat, Analyst von Sanford C. Bernstein & Co, stuft die Aktie von PayPal mit "market-perform" ein und nennt das Kursziel von 90 USD. (Analyse vom 23.01.2023)Börsenplätze PayPal-Aktie:Tradegate-Aktienkurs PayPal-Aktie:71,47 EUR -1,83% (23.01.2022, 15:00)