Kurzprofil PayPal Holdings Inc.:



PayPal Holdings Inc. (ISIN: US70450Y1038, WKN: A14R7U, Ticker-Symbol: 2PP, NASDAQ-Symbol: PYPL) betreibt ein Online-Bezahlsystem. Dieser Bezahldienst bietet seinen Kunden vor allem im Online-Handel eine sichere Möglichkeit für Geld-Überweisungen - über ein PayPal-Konto, per Lastschrift oder Kreditkarte. Kunden, die sich ein Konto bei PayPal einrichten, können darüber bei zahlreichen Online-Shops die finanzielle Seite von Kauf und Verkauf abwickeln oder auch schlichtweg Geld versenden. Dabei müssen eigene Finanzdaten nicht an Dritte weitergegeben werden.



Zu den Angeboten von PayPal zählen PayPal, PayPal Credit, die Bezahl-App Venmo und die Zahlungsplattform Braintree. Die Dienste richten sich sowohl an Privat- als auch an Geschäftskunden. Das 1998 gegründete Unternehmen wurde 2002 von eBay gekauft; im Juli 2015 wurde PayPal jedoch wieder ausgegliedert und erneut als eigenständiges Unternehmen an der Börse notiert. (16.10.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - PayPal-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von PayPal Holdings Inc. (ISIN: US70450Y1038, WKN: A14R7U, Ticker-Symbol: 2PP, NASDAQ-Symbol: PYPL) unter die Lupe.Die Talfahrt der PayPal-Aktie gehe weiter, am Freitag habe sie erneut ein Mehrjahrestief markiert. Anleger würden wohl eine weitere Enttäuschung befürchten, wenn der Online-Bezahldienst am 1. November seine Q3-Zahlen veröffentliche. Auch Analyst Jason Kupferberg von der Bank of America könne das nicht ausschließen, bleibt aber trotzdem bullish.Wenn PayPal in gut zweieinhalb Wochen die Zwischenbilanz für das dritte Quartal vorlege, dürften die Entwicklung der Transaktionsgewinne wieder im Zentrum der Aufmerksamkeit stehen. In dieser Hinsicht habe das Unternehmen zuletzt nicht überzeugen können und der Tiefpunkt könnte womöglich erst im abgelaufenen Quartal erreicht worden sein. Der Analyst gehe jedenfalls davon aus, dass die entsprechende Kennzahl zwischen Juli und September um 3,9% gesunken sei. Hinzu komme: Im Bereich "Branded Checkout" habe PayPal für das laufende zweite Halbjahr einen Anstieg des Transaktionsvolumens (TPV) im hohen einstelligen Prozentbereich in Aussicht gestellt. Angesichts des anhaltend schwierigen Makro-Umfelds könnte sich das aber als zu optimistisch erweisen, so Kupferberg.Für ihn sei das jedoch kein Grund, den Kopf in den Sand zu stecken. Stattdessen verweise er auf einige positive Entwicklungen. Auswertungen der US-Großbank hätten beispielsweise gezeigt, dass die E-Commerce-Ausgaben in den USA im dritten Quartal wieder um 0,8% gestiegen seien - nach einem Rückgang von 0,9% in Q2.Zudem wird die Zahlenvorlage der erste große Auftritt von Alex Chriss als neuer PayPal-CEO. Anleger und Analyten werden daher genau hinhören, was der Neue an der Konzernspitze zu sagen hat – etwa im Hinblick auf neue Produkte oder einen möglichen Ausbau des Geschäfts mit kleinen und mittelgroßen Unternehmenskunden.Mit Blick auf die Transaktionsgewinne und -Margen sei derweil entscheiden, ob und wie schnell PayPal im vierten Quartal und dem kommenden Geschäftsjahr Besserung in Aussicht stellen kann, so Kupferberg. Alles in allem bleibt er aber optimistisch.Zudem werde die Zahlenvorlage der erste große Auftritt von Alex Chriss als neuer PayPal-CEO. Anleger und Analyten würden daher genau hinhören, was der Neue an der Konzernspitze zu sagen habe - etwa im Hinblick auf neue Produkte oder einen möglichen Ausbau des Geschäfts mit kleinen und mittelgroßen Unternehmenskunden.Mit Blick auf die Transaktionsgewinne und -Margen sei derweil entscheiden, ob und wie schnell PayPal im vierten Quartal und dem kommenden Geschäftsjahr Besserung in Aussicht stellen könne, so Kupferberg. Alles in allem bleibe er allerdings optimistisch. Zwar seien das angespannte Makro-Umfeld und hoher Wettbewerbsdruck weiterhin potenzielle Risikofaktoren, PayPal verfüge aber über ein solides Geschäftsmodell. Zudem verweise er auf die historisch niedrige Bewertung mit einem 2024er-KGV von 10. Diese spreche für niedrige Erwartungen im Vorfeld der Zahlenvorlage und limitiere das weitere Abwärtsrisiko.Vor diesem Hintergrund habe die Bank of America ihre Kaufempfehlung für die PayPal-Aktie mit einem Kursziel von 79 USD bestätigt. Auch nach Einschätzung des "Aktionärs" bei PayPal inzwischen viel Negatives eingepreist und ein Rebound längst überfällig. Anleger, die der Comeback-Wette gefolgt seien, sollten daher dabeibleiben, aber weiterhin den nahen Stopp bei 50 Euro im Blick behalten, so Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 16.10.2023)Hinweis auf Interessenkonflikte: