Kurzprofil PayPal Holdings Inc.:



PayPal Holdings Inc. (ISIN: US70450Y1038, WKN: A14R7U, Ticker-Symbol: 2PP, NASDAQ-Symbol: PYPL) betreibt ein Online-Bezahlsystem. Dieser Bezahldienst bietet seinen Kunden vor allem im Online-Handel eine sichere Möglichkeit für Geld-Überweisungen - über ein PayPal-Konto, per Lastschrift oder Kreditkarte. Kunden, die sich ein Konto bei PayPal einrichten, können darüber bei zahlreichen Online-Shops die finanzielle Seite von Kauf und Verkauf abwickeln oder auch schlichtweg Geld versenden. Dabei müssen eigene Finanzdaten nicht an Dritte weitergegeben werden.



Zu den Angeboten von PayPal zählen PayPal, PayPal Credit, die Bezahl-App Venmo und die Zahlungsplattform Braintree. Die Dienste richten sich sowohl an Privat- als auch an Geschäftskunden. Das 1998 gegründete Unternehmen wurde 2002 von eBay gekauft; im Juli 2015 wurde PayPal jedoch wieder ausgegliedert und erneut als eigenständiges Unternehmen an der Börse notiert. (13.02.2024/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - PayPal-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von PayPal Holdings Inc. (ISIN: US70450Y1038, WKN: A14R7U, Ticker-Symbol: 2PP, NASDAQ-Symbol: PYPL) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Das große Stühlerücken in der Chefetage von PayPal gehe weiter. In einem 8K-Filing vom Montag habe der US-Konzern angekündigt, dass Aaron Karczmer, aktuell noch Executive Vice President und Chief Enterprise Services Officer, Ende April das Unternehmen verlasse. Nach der enttäuschenden Prognose sei der anhaltende Manager-Exodus ein weiteres Problem für die PayPal-Aktie.PayPal habe keine Gründe für Karczmers Ausscheiden genannt, habe aber in dem 8K-Filing an die SEC mitgeteilt, dass das Unternehmen einen Aufhebungsvertrag mit ihm geschlossen habe. Karczmer habe Anspruch auf eine Abfindung, einen anteiligen Bonus im Rahmen des jährlichen Leistungsplans für das Geschäftsjahr 2024, Sozialleistungen und Aktienzuteilungen.Damit gehe es weiterhin sehr turbulent in PayPals Chefetage zu: Anfang 2023 habe der damalige PayPal-CEO, Dan Schulman angekündigt, dass er das Unternehmen verlassen werde. Es seien kurz darauf der Finanzchef, Blake Jorgensen, und auch dessen Nachfolgerin Gabrielle Rabinovitch gefolgt. Doch damit nicht genug: Im November sei bekannt geworden, dass Sri Shivananda, damals Chief Technology Officer, dem Unternehmen ebenfalls zum Jahresende den Rücken kehre.Doch nicht nur in der Chefetage würden zahlreiche Angestellte den Zahlungsdienstleister verlassen. Seit Ende Januar laufe ein zweiter Restrukturierungsplan, der einen Abbau der Belegschaft um weitere neun Prozent vorsehe. Bereits im letzten Jahr habe der US-Konzern rund sieben Prozent der Stellen gestrichen.Die erneute Reduktion der Belegschaft verdeutliche die Vision des neuen CEO Alex Chriss, der das Unternehmen effizienter und moderner machen wolle. Ob er auch für den anhaltenden Exodus in der Chefetage verantwortlich sei, lasse sich nicht feststellen. Man könne nur vermuten, dass die Stimmung innerhalb PayPals aufgrund der Änderungen im Management und der zweiten Kündigungswelle nicht gerade gut sei.Anleger halten vorerst von der PayPal-Aktie Abstand, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 13.02.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: