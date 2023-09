Aktien von PayPal befinden sich in einem Real-Depot der Börsenmedien AG.

Kurzprofil PayPal Holdings Inc.:



PayPal Holdings Inc. (ISIN: US70450Y1038, WKN: A14R7U, Ticker-Symbol: 2PP, NASDAQ-Symbol: PYPL) betreibt ein Online-Bezahlsystem. Dieser Bezahldienst bietet seinen Kunden vor allem im Online-Handel eine sichere Möglichkeit für Geld-Überweisungen - über ein PayPal-Konto, per Lastschrift oder Kreditkarte. Kunden, die sich ein Konto bei PayPal einrichten, können darüber bei zahlreichen Online-Shops die finanzielle Seite von Kauf und Verkauf abwickeln oder auch schlichtweg Geld versenden. Dabei müssen eigene Finanzdaten nicht an Dritte weitergegeben werden.



Zu den Angeboten von PayPal zählen PayPal, PayPal Credit, die Bezahl-App Venmo und die Zahlungsplattform Braintree. Die Dienste richten sich sowohl an Privat- als auch an Geschäftskunden. Das 1998 gegründete Unternehmen wurde 2002 von eBay gekauft; im Juli 2015 wurde PayPal jedoch wieder ausgegliedert und erneut als eigenständiges Unternehmen an der Börse notiert. (07.09.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - PayPal-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von PayPal Holdings Inc. (ISIN: US70450Y1038, WKN: A14R7U, Ticker-Symbol: 2PP, NASDAQ-Symbol: PYPL) unter die Lupe.Die Digitalisierung habe längst auch Spenden zu wohltätigen Zwecken erreicht. Vor allem jüngere Menschen würden am liebsten online und via Smartphone spenden. Um das zu fördern, habe PayPal nun eine exklusive Kooperation mit Meta Platforms bekanntgegeben.Wie das Unternehmen am Donnerstag mitgeteilt habe, habe die firmeneigene Wohltätigkeitsorganisation PayPal Giving Fund die Partnerschaft mit Meta Platforms ausgebaut. In Australien, Großbritannien, Kanada und den USA würden Geldspenden bei Facebook und Instagram künftig exklusiv über PayPal laufen.Als regulierte, öffentliche Wohltätigkeitsorganisation stelle der PayPal Giving Fund anderen wohltätigen Einrichtungen dabei die technischen Möglichkeiten zur Verfügung, um von "neuen Formen des Spendens" zu profitieren, heiße es dort weiter. Diese könnten dann bei Facebook und Instagram über Spendenaktionen oder Spenden-Buttons Geld sammeln.Die Spenden würden dabei zunächst von PayPals Spendenfonds entgegengenommen und gemäß den Richtlinien an die Wohltätigkeitsorganisationen weitergeleitet. Die Charity-Organisationen würden dabei laut der Mitteilung von einer schnelleren Verfügbarkeit der gespendeten Beträge sowie Zugang zu zusätzlichen Spendern über PayPal selbst sowie andere Partner des PayPal Giving Fund profitieren.PayPal und Meta Platforms würden damit auf den Trend hin zu Online-Spenden für wohltätige Zwecke setzen, v.a. unter jüngeren Menschen. PayPal verweise auf eine Studie, bei der 81% der befragten Millennials und 76% der Generation Z angegeben hätten, dass sie online oder über mobile Dienste spenden würden.Auf Milde der Investoren könne PayPal am Donnerstag aber nicht bauen: Im anhaltend schwierigen Gesamtmarkt an der Wall Street verliere die Aktie kurz aktuell 2,5%. Die Comeback-Wette des "Aktionärs" laufe derweil weiter. Investierte Anleger sollten aber weiterhin den Stopp bei 50 Euro im Auge behalten, so Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Anaylse vom 07.09.2023)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: PayPal.