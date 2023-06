Tradegate-Aktienkurs PayPal-Aktie:

61,38 EUR -0,10% (26.06.2023, 18:21)



NASDAQ-Aktienkurs PayPal-Aktie:

66,9113 USD -0,04% (26.06.2023, 18:08)



ISIN PayPal-Aktie:

US70450Y1038



WKN PayPal-Aktie:

A14R7U



Ticker-Symbol PayPal-Aktie:

2PP



NASDAQ-Symbol PayPal-Aktie:

PYPL



Kurzprofil PayPal Holdings Inc.:



PayPal Holdings Inc. (ISIN: US70450Y1038, WKN: A14R7U, Ticker-Symbol: 2PP, NASDAQ-Symbol: PYPL) betreibt ein Online-Bezahlsystem. Dieser Bezahldienst bietet seinen Kunden vor allem im Online-Handel eine sichere Möglichkeit für Geld-Überweisungen - über ein PayPal-Konto, per Lastschrift oder Kreditkarte. Kunden, die sich ein Konto bei PayPal einrichten, können darüber bei zahlreichen Online-Shops die finanzielle Seite von Kauf und Verkauf abwickeln oder auch schlichtweg Geld versenden. Dabei müssen eigene Finanzdaten nicht an Dritte weitergegeben werden.



Zu den Angeboten von PayPal zählen PayPal, PayPal Credit, die Bezahl-App Venmo und die Zahlungsplattform Braintree. Die Dienste richten sich sowohl an Privat- als auch an Geschäftskunden. Das 1998 gegründete Unternehmen wurde 2002 von eBay gekauft; im Juli 2015 wurde PayPal jedoch wieder ausgegliedert und erneut als eigenständiges Unternehmen an der Börse notiert. (26.06.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - PayPal-Aktienanalyse von "Der Aktionär":David Schenk vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von PayPal Holdings Inc. (ISIN: US70450Y1038, WKN: A14R7U, Ticker-Symbol: 2PP, NASDAQ-Symbol: PYPL) unter die Lupe.Der Finanzdienstleister aus Kalifornien zähle laut der UBS zu den Zahlungsunternehmen mit dem geringsten Risiko eines Umsatzrückgangs im Falle einer globalen wirtschaftlichen Abschwächung. Nach äußerst schweren Monaten mit heftigsten Kurseinbrüchen könnten dem Unternehmen nun bessere Zeiten bevorstehen.Unternehmen, die von Ermessensausgaben und Bilanzrisiken betroffen seien, seien mit negativen Geschäftsaussichten konfrontiert, so die UBS. Dagegen würden Unternehmen mit stabilen Einnahmen und notwendigen Ausgaben wahrscheinlich besser abschneiden. Neben Western Union und Block zähle auch PayPal zu den Unternehmen, die in einer Wirtschaftskrise besser positioniert seien. Das habe eine Szenarioanalyse von Zahlungs- und IT-Dienstleistungsunternehmen im Falle einer möglichen Rezension ergeben.Zuletzt sei der PayPal-Aktie der Sprung über die Horizontale bei 66,58 Dollar und damit eine wichtige Rückeroberung eines Widerstands gelungen. Begleitet von dem Kaufsignal im MACD- und Supertrend-Indikator könnte der Kurs nun die wichtige 72-Dollar-Marke anpeilen. Gelinge der Break-out, rücke das April-Hoch bei 77,92 Dollar in greifbare Nähe.