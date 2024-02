Auch "Der Aktionär" rät daher weiterhin, bei PayPal an der Seitenlinie zu bleiben und zunächst eine nachhaltige Trendwende abzuwarten, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 20.02.2024)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - PayPal-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von PayPal Holdings Inc. (ISIN: US70450Y1038, WKN: A14R7U, Ticker-Symbol: 2PP, NASDAQ-Symbol: PYPL) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Einst Analystenliebling, heute für viele nur noch eine Halteposition: Die zuletzt eher enttäuschende Performance von PayPal spiegele sich längst auch in den Ratings und Kurszielen der Wall Street-Experten wider. "Der Aktionär" verrate, was die Analysten der Aktie des Online-Bezahldiensts auf Sicht der nächsten zwölf Monate zutrauen würden.PayPal verfüge über ein etabliertes Geschäftsmodell, wachse solide und sei mit einem 2024er KGV von 12 nahezu historisch günstig bewertet. Ein echtes Comeback der Aktie lasse aber trotzdem auf sich warten. Zwar habe sich der Kurs in der Spitze um mehr als 30 Prozent vom Ende Oktober markierten Mehrjahrestief bei 50,25 Dollar absetzen können. Nach einem gefloppten Innovationstag und einem vorsichtigen Ausblick sei die Gegenbewegung allerdings ins Stocken geraten.Der Abstand auf das Mehrjahrestief sei auf rund 18 Prozent geschrumpft, seit Jahresbeginn stehe ein Minus von rund vier Prozent unter dem Strich und das bisherige Rekordhoch aus dem Sommer 2021 bei 310,16 Dollar bleibe in weiter Ferne.Auch die Analysten an der Wall Street würden längst nicht mehr so euphorisch auf die PayPal-Aktie wie in der Vergangenheit blicken. Von den 55 Experten, die sich laut Bloomberg mit dem Unternehmen beschäftigen würden, würden momentan nur noch 21 zum Kauf der Papiere raten. Für 31 sei die Aktie eine Halteposition, drei würden den Verkauf empfehlen. Zum Vergleich: Noch vor einem Jahr habe eine klare Mehrheit von rund 70 Prozent der Experten zum Kauf geraten.Der Blick auf die Kursziele unterstreiche den Eindruck. Das mit Abstand höchste Kursziel im Bloomberg-Ranking stamme von Berenberg-Analystin Tammy Qiu und liege bei 145 Dollar. Ausgehend vom Wall Street-Schlusskurs am Freitag entspräche das rund 145 Prozent Kurspotenzial.Lasse man jene "Karteileichen" außen vor, dann sei Brett Horn von der Analysefirma Morningstar momentan der größte PayPal-Bulle. Sein Kursziel von 104 Dollar gestehe er Aktie des Zahlungsdienstleisters immerhin fast 76 Prozent Luft nach oben zu.Am anderen Ende der Skala stehe derweil Ken Suchoski von Autonomous Research mit einer Verkaufsempfehlung und einem fairen Wert von nur 48 Dollar. Er signalisiere damit weitere 19 Prozent Abwärtspotenzial und den Sturz unter das Mehrjahrestief aus dem Vorjahr.Für die Experten von Evercore ISI und Bernstein sei PayPal eine Halteempfehlung und gemessen an den jeweiligen Kurszielen von 56 beziehungsweise 57 Dollar auf dem aktuellen Niveau auch nahezu fair bewertet. Das 12-Monats-Konsensziel aller Analysten liege mit 68,73 Dollar rund 16 Prozent über dem aktuellen Kursniveau.PayPal-CEO Alex Chriss habe 2024 zum Übergangsjahr erklärt und auch die Analysten würden auf Sicht der nächsten zwölf Monate keine allzu großen Sprünge mehr erwarten.