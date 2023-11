Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: PayPal.



Aktien von PayPal befinden sich in einem Real-Depot der Börsenmedien AG.



Kurzprofil PayPal Holdings Inc.:



PayPal Holdings Inc. (ISIN: US70450Y1038, WKN: A14R7U, Ticker-Symbol: 2PP, NASDAQ-Symbol: PYPL) betreibt ein Online-Bezahlsystem. Dieser Bezahldienst bietet seinen Kunden vor allem im Online-Handel eine sichere Möglichkeit für Geld-Überweisungen - über ein PayPal-Konto, per Lastschrift oder Kreditkarte. Kunden, die sich ein Konto bei PayPal einrichten, können darüber bei zahlreichen Online-Shops die finanzielle Seite von Kauf und Verkauf abwickeln oder auch schlichtweg Geld versenden. Dabei müssen eigene Finanzdaten nicht an Dritte weitergegeben werden.



Zu den Angeboten von PayPal zählen PayPal, PayPal Credit, die Bezahl-App Venmo und die Zahlungsplattform Braintree. Die Dienste richten sich sowohl an Privat- als auch an Geschäftskunden. Das 1998 gegründete Unternehmen wurde 2002 von eBay gekauft; im Juli 2015 wurde PayPal jedoch wieder ausgegliedert und erneut als eigenständiges Unternehmen an der Börse notiert. (02.11.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - PayPal-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von PayPal Holdings Inc. (ISIN: US70450Y1038, WKN: A14R7U, Ticker-Symbol: 2PP, NASDAQ-Symbol: PYPL) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die US-Börsenaufsicht SEC sei für ihre harte Haltung gegenüber Kryptowährungen berühmt und berüchtigt. Das bekomme nun auch der Online-Bezahldienst PayPal zu spüren. Bei der Vorlage der Q3-Zahlen am Vorabend habe das Unternehmen eingeräumt, mit dem Stablecoin PayPal USD nun ebenfalls ins Visier der Behörde geraten zu sein.PayPal habe mitgeteilt, dass die SEC im Zusammenhang mit der Einführung des an den US-Dollar gekoppelten Stablecoins PayPal USD (PYUSD) eine Untersuchung eingeleitet habe. In diesem Zusammenhang habe das Unternehmen am gestrigen Mittwoch (1. November) eine Vorladung von der zuständigen Vollzugsabteilung der Behörde erhalten."Die Vorladung fordert die Vorlage von Dokumenten. Wir kooperieren mit der SEC im Zusammenhang mit dieser Anfrage", habe PayPal im Quartalsbericht am Mittwochabend mitgeteilt. Weitere Details zu dem Vorgang habe der Online-Bezahldienst darin nicht genannt.Angesichts der Tatsache, dass PayPal der erste große US-Finanzkonzern sei, der einen eigenen Stablecoin auf den Markt gebracht habe, und der Krypto-skeptischen Haltung der SEC sei es zunächst nicht sehr verwunderlich, dass die Behörde eine Untersuchung eingeleitet habe. Bereits in der Vergangenheit habe SEC-Chef Gary Gensler argumentiert, dass Stablecoins die Eigenschafen von Wertpapieren haben könnten und folglich auch entsprechend streng reguliert werden müssten.Wie sich das auf die mittel- und langfristigen Erfolgsaussichten des Projekts auswirke, sei derzeit noch nicht abzusehen - zumal im US-Kongress parallel über ein Stablecoin-Gesetz gestritten werde. Bislang stecke PayPal USD aber ohnehin noch in den Kinderschuhen.Die Freude über besser als erwartet ausgefallene Q3-Zahlen und einen positiven Ausblick könne die Nachricht von der SEC-Untersuchung allerdings nicht trüben. Nach der Bilanzvorlage am Vorabend lege die PayPal-Aktie im vorbörslichen US-Handel fast sieben Prozent zu und setze sich damit von ihrem kurz zuvor markierten Mehrjahrestief ab.Für die Comeback-Spekulation aus "Aktionär"-Ausgabe 51/22 kommt dieser Befreiungsschlag zu spät - sie wurde in der Vorwoche ausgestoppt. Im "Aktionär"-Depot sowie mit dem heutigen Trading-Tipp des Tages setzt "Der Aktionär" aber weiterhin auf die längst überfällige Erholung der PayPal-Aktie, so Nikolas Kessler. (Analyse vom 02.11.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte