Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze PayPal-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs PayPal-Aktie:

70,83 EUR +3,81% (03.01.2023, 17:14)



NASDAQ-Aktienkurs PayPal-Aktie:

75,04 USD +5,36% (03.01.2023, 16:59)



ISIN PayPal-Aktie:

US70450Y1038



WKN PayPal-Aktie:

A14R7U



Ticker-Symbol PayPal-Aktie:

2PP



NASDAQ-Symbol PayPal-Aktie:

PYPLV



Kurzprofil PayPal Holdings Inc.:



PayPal Holdings Inc. (ISIN: US70450Y1038, WKN: A14R7U, Ticker-Symbol: 2PP, NASDAQ-Symbol: PYPLV) betreibt ein Online-Bezahlsystem. Dieser Bezahldienst bietet seinen Kunden vor allem im Online-Handel eine sichere Möglichkeit für Geld-Überweisungen - über ein PayPal-Konto, per Lastschrift oder Kreditkarte. Kunden, die sich ein Konto bei PayPal einrichten, können darüber bei zahlreichen Online-Shops die finanzielle Seite von Kauf und Verkauf abwickeln oder auch schlichtweg Geld versenden. Dabei müssen eigene Finanzdaten nicht an Dritte weitergegeben werden. Im vierten Quartal 2021 wurden über 5,3 Milliarden Bezahlvorgänge über PayPal abgewickelt. Die Anzahl der aktiven Accounts erreichte im vierten Quartal 2021 einen Wert von 426 Millionen.



Zu den Angeboten von PayPal zählen PayPal, PayPal Credit, die Bezahl-App Venmo und die Zahlungsplattform Braintree. Die Dienste richten sich sowohl an Privat- als auch an Geschäftskunden. Das 1998 gegründete Unternehmen wurde 2002 von eBay gekauft; im Juli 2015 wurde PayPal jedoch wieder ausgegliedert und erneut als eigenständiges Unternehmen an der Börse notiert. (03.01.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - PayPal-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von PayPal Holdings Inc. (ISIN: US70450Y1038, WKN: A14R7U, Ticker-Symbol: 2PP, NASDAQ-Symbol: PYPLV) unter die Lupe.Nach der heftigen Talfahrt im Vorjahr sei die Aktie von PayPal am Dienstag mit Kursgewinnen von mehr als vier Prozent in den ersten Handelstag des Jahres 2023 an der New Yorker Wall Street gestartet. Rückenwind liefere dabei ein positiver Analystenkommentar samt neuer Kaufempfehlung von der US-Bank Truist.In der am Dienstag veröffentlichten Studie lobe Truist-Analyst Andrew Jeffery unter anderem die starke Netto-Cash-Position des Online-Bezahldiensts von rund sechs Milliarden Dollar. Geld, welches Paypal Spielraum für Aktienrückkäufe und Übernehmen gebe.Zudem habe der Experte einen möglichen Rücktritt von CEO Dan Schulman ins Spiel gebracht. Der langjährige PayPal-Chef feiere in diesem Jahr seinen 65. Geburtstag und könnte nach mehr als acht Jahren an der Konzernspitze Platz für einen Nachfolger machen, der seine Erfolge fortschreibe, argumentiere Jeffery.Sollte es dazu kommen, rechne der Experte mit weiteren Veränderungen im Top-Management, nachdem im Vorjahr bereits Finanzchef John Rainey das Unternehmen verlassen habe und sein Nachfolger Blake Jorgensen derzeit aus gesundheitlichen Gründen eine Zwangspause einlegen müsse.Mit Blick auf das operative Geschäft habe Truist die Erwartungen der Wall Street an die Umsatzentwicklung im laufenden Jahr als "vertretbar" bezeichnet. Die von Bloomberg befragten Analysten würden für 2023 im Schnitt ein Umsatzwachstum von rund neun Prozent auf 30,1 Milliarden Dollar prognostizieren. Mit Blick auf den Gewinn pro Aktie sehe der Analyst 2023/24 sogar Potenzial, dass die bisherigen Erwartungen übertroffen würden.Folglich habe Jeffery die PayPal-Aktie von "hold" auf "buy" hochgestuft und das Kursziel von 75 auf 95 Dollar erhöht. Ausgehend vom letzten Wall Street-Schlusskurs vor dem Jahreswechsel signalisiere er damit rund 33 Prozent Kurspotenzial.An der Börse kämen diese Aussichten gut an. Während die US-Leitindizcs ihre anfänglichen Kursgewinne am Dienstag schnell wieder hätten abgeben müssen, baue die PayPal-Aktie ihre Gewinne zur Stunde sogar auf mehr als fünf Prozent aus. Sie erobere damit auch den GD21 im Bereich von 71,33 Dollar zurück."Der Aktionär" spekuliert bereits seit Mitte Dezember auf das längst überfällige Comeback der PayPal-Aktie und zählt sie auch zu den Favoriten der Redaktion für das Jahr 2023, so Nikolas Kessler. (Analyse vom 03.01.2023)