Tradegate-Aktienkurs PayPal-Aktie:

61,79 EUR +1,88% (20.06.2023, 14:51)



NASDAQ-Aktienkurs PayPal-Aktie:

66,43 USD +0,88% (16.06.2023)



ISIN PayPal-Aktie:

US70450Y1038



WKN PayPal-Aktie:

A14R7U



Ticker-Symbol PayPal-Aktie:

2PP



NASDAQ-Symbol PayPal-Aktie:

PYPL



Kurzprofil PayPal Holdings Inc.:



PayPal Holdings Inc. (ISIN: US70450Y1038, WKN: A14R7U, Ticker-Symbol: 2PP, NASDAQ-Symbol: PYPL) betreibt ein Online-Bezahlsystem. Dieser Bezahldienst bietet seinen Kunden vor allem im Online-Handel eine sichere Möglichkeit für Geld-Überweisungen - über ein PayPal-Konto, per Lastschrift oder Kreditkarte. Kunden, die sich ein Konto bei PayPal einrichten, können darüber bei zahlreichen Online-Shops die finanzielle Seite von Kauf und Verkauf abwickeln oder auch schlichtweg Geld versenden. Dabei müssen eigene Finanzdaten nicht an Dritte weitergegeben werden.



Zu den Angeboten von PayPal zählen PayPal, PayPal Credit, die Bezahl-App Venmo und die Zahlungsplattform Braintree. Die Dienste richten sich sowohl an Privat- als auch an Geschäftskunden. Das 1998 gegründete Unternehmen wurde 2002 von eBay gekauft; im Juli 2015 wurde PayPal jedoch wieder ausgegliedert und erneut als eigenständiges Unternehmen an der Börse notiert. (20.06.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - PayPal-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Max Gross vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von PayPal Holdings Inc. (ISIN: US70450Y1038, WKN: A14R7U, Ticker-Symbol: 2PP, NASDAQ-Symbol: PYPL) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.PayPal trenne sich im Rahmen einer Vereinbarung mit dem privaten Vermögensverwalter KKR von einem riesigen Schuldenpaket und werde durch den Verkauf einen Milliardengewinn einstreichen. Der solle laut PayPal teilweise in weitere Aktienrückkäufe gesteckt werden. Das komme vorbörslich gut an, die Aktie gewinne zwei Prozent.In einer am frühen Dienstagmorgen bekannt gewordenen Meldung hätten PayPal und die Beteiligungsgesellschaft KKR mitgeteilt, dass PayPal ein 40 Milliarden Euro schweres Paket an Verbraucherkrediten, sogenannte Buy-now-pay-later-Kredite (BNPL), an KKR verkaufen werde. Im Paket enthalten seien praktisch alle bislang von PayPal verwalteten BNPL-Kredite in Europa. Darüber hinaus habe KKR mitgeteilt, auch alle zukünftigen, über PayPal vermittelten BNPL-Kredite in Europa zu übernehmen.Hierfür werde PayPal in den kommenden Jahren drei Milliarden Euro erhalten, 1,8 Milliarden davon sofort. Diese Mittel sollten in einem Umfang von einer Milliarde Dollar für weitere Aktienrückkäufe verwendet werden. Das dafür zur Verfügung stehende Budget steige somit von vier auf fünf Milliarden Dollar und dürfte für die Aktie weiteren Rückenwind bedeuten.Gute Nachrichten könne PayPal dringend gebrauchen. Nicht nur für den Erfolg der jüngsten Bodenbildung, sondern auch mit Blick auf mögliche Anschlussgewinne. Ein Anstieg in Richtung der 70-Dollar-Marke würde die nächste Ausbruchschance aus dem mittelfristigen Abwärtstrend bedeuten und die Aktie ein Stückchen näher in Richtung langfristiger Trendwende rücken. (Analyse vom 20.06.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze PayPal-Aktie: