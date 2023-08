Tradegate-Aktienkurs PayPal-Aktie:

57,15 EUR +1,65% (23.08.2023, 18:22)



NASDAQ-Aktienkurs PayPal-Aktie:

62,16 USD +1,94% (23.08.2023, 17:44)



ISIN PayPal-Aktie:

US70450Y1038



WKN PayPal-Aktie:

A14R7U



Ticker-Symbol PayPal-Aktie:

2PP



NASDAQ-Symbol PayPal-Aktie:

PYPL



Kurzprofil PayPal Holdings Inc.:



PayPal Holdings Inc. (ISIN: US70450Y1038, WKN: A14R7U, Ticker-Symbol: 2PP, NASDAQ-Symbol: PYPL) betreibt ein Online-Bezahlsystem. Dieser Bezahldienst bietet seinen Kunden vor allem im Online-Handel eine sichere Möglichkeit für Geld-Überweisungen - über ein PayPal-Konto, per Lastschrift oder Kreditkarte. Kunden, die sich ein Konto bei PayPal einrichten, können darüber bei zahlreichen Online-Shops die finanzielle Seite von Kauf und Verkauf abwickeln oder auch schlichtweg Geld versenden. Dabei müssen eigene Finanzdaten nicht an Dritte weitergegeben werden.



Zu den Angeboten von PayPal zählen PayPal, PayPal Credit, die Bezahl-App Venmo und die Zahlungsplattform Braintree. Die Dienste richten sich sowohl an Privat- als auch an Geschäftskunden. Das 1998 gegründete Unternehmen wurde 2002 von eBay gekauft; im Juli 2015 wurde PayPal jedoch wieder ausgegliedert und erneut als eigenständiges Unternehmen an der Börse notiert. (23.08.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - PayPal-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die PayPal-Aktie (ISIN: US70450Y1038, WKN: A14R7U, Ticker-Symbol: 2PP, NASDAQ-Symbol: PYPL) unter die Lupe.Nachdem die Aktie von PayPal Ende der Vorwoche auf ein neues Mehrjahrestief gefallen sei, habe sie sich zuletzt wieder etwas nach oben absetzen können. Am heutigen Mittwoch klettere sie in den ersten Handelsstunde an der Wall Street um fast 2% nach oben. Das aufgehellte Marktumfeld für Tech-Titel zu Wochenbeginn habe dazu ebenso beigetragen wie ein positiver Analystenkommentar von JPMorgan.Mit einem 2024er-KGV von 11 sei PayPal nach wie vor nahezu historisch günstig. Der Bewertungsdurchschnitt der vergangenen zehn Jahre liege bei 27. Dennoch gelinge der Aktie seit über einem Jahr keine nachhaltige Erholung.Folglich habe auch die Comeback-Wette, die "Der Aktionär" im Dezember 2022 gestartet habe, bislang noch nicht gezündet. Zumindest habe sich der Kurs in den letzten Tagen allerdings wieder etwas vom Stopp bei 50 Euro gelöst, nachdem er sich diesem am Freitag bis auf 2,58 Euro angenähert habe.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze PayPal-Aktie: