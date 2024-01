Börsenplätze PayPal-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs PayPal-Aktie:

60,37 EUR +1,11% (24.01.2024, 11:33)



NASDAQ-Aktienkurs PayPal-Aktie:

64,79 USD +1,65% (23.01.2024, 21:59)



ISIN PayPal-Aktie:

US70450Y1038



WKN PayPal-Aktie:

A14R7U



Ticker-Symbol PayPal-Aktie:

2PP



NASDAQ-Symbol PayPal-Aktie:

PYPL



Kurzprofil PayPal Holdings Inc.:



PayPal Holdings Inc. (ISIN: US70450Y1038, WKN: A14R7U, Ticker-Symbol: 2PP, NASDAQ-Symbol: PYPL) betreibt ein Online-Bezahlsystem. Dieser Bezahldienst bietet seinen Kunden vor allem im Online-Handel eine sichere Möglichkeit für Geld-Überweisungen - über ein PayPal-Konto, per Lastschrift oder Kreditkarte. Kunden, die sich ein Konto bei PayPal einrichten, können darüber bei zahlreichen Online-Shops die finanzielle Seite von Kauf und Verkauf abwickeln oder auch schlichtweg Geld versenden. Dabei müssen eigene Finanzdaten nicht an Dritte weitergegeben werden.



Zu den Angeboten von PayPal zählen PayPal, PayPal Credit, die Bezahl-App Venmo und die Zahlungsplattform Braintree. Die Dienste richten sich sowohl an Privat- als auch an Geschäftskunden. Das 1998 gegründete Unternehmen wurde 2002 von eBay gekauft; im Juli 2015 wurde PayPal jedoch wieder ausgegliedert und erneut als eigenständiges Unternehmen an der Börse notiert. (24.01.2024/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - PayPal-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Tim Temp vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von PayPal Holdings Inc. (ISIN: US70450Y1038, WKN: A14R7U, Ticker-Symbol: 2PP, NASDAQ-Symbol: PYPL) unter die Lupe.Angesichts von Licht und Schatten in den Quartalsbilanzen großer Konzerne habe die Rekordjagd an den US-Börsen am Dienstag eine Pause eingelegt. Die wichtigsten Indices hätten sich kaum vom Fleck bewegt. Am heutigen Mittwoch würden die vorbörslichen US-Kursindikationen allerdings einen freundlichen Handelsstart andeuten. Auch die PayPal-Aktie werde mit einem Kursaufschlag taxiert.Der Leitindex Dow Jones Industrial sei um 0,25 Prozent auf 37.905 Punkte gesunken. Für den marktbreiten S&P 500 sei es um 0,29 Prozent auf 4.864 Zähler aufwärts gegangen. Der technologielastige NASDAQ 100 habe 0,43 Prozent auf 17.404 Punkte gewonnen. Zum Wochenauftakt hätten noch alle drei Börsenbarometer Höchststände erreicht.Die PayPal-Aktie habe sich in den zurückliegenden Tagen stark präsentiert. Anleger würden zudem mit Spannung auf den von CEO Alex Chriss in einem Interview angekündigten Innovationstag am morgigen Donnerstag warten.Vom Mehrwochentief bei 56,47 Dollar hätten die Bullen eine starken Rebound gestartet. In nur wenigen Tagen habe die Aktie damit gleich zwei Widerstände angegriffen. Zum einen sei es dem Papier gelungen, die wichtige 200-Tage-Linie beim Widerstand um die 64-Dollar-Marke zu knacken. Im Anschluss sei der Kurs zwischenzeitig bis auf 68,21 Dollar angestiegen.DER AKTIONÄR bleibe dabei: Die PayPal-Aktie sei günstig bewertet und längst reif für ein Comeback. Hier sollten allerdings nur erfahrene und risikofreudige Anleger mitmischen, so Tim Temp von "Der Aktionär". Neue Impulse werde es wahrscheinlich am Innovationstag am morgigen Donnerstag geben. (Analyse vom 24.01.2024)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link