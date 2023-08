Tradegate-Aktienkurs PayPal-Aktie:

61,87 EUR -7,63% (03.08.2023, 08:49)



NASDAQ-Aktienkurs PayPal-Aktie:

73,20 USD -3,08% (02.08.2023, 22:00)



ISIN PayPal-Aktie:

US70450Y1038



WKN PayPal-Aktie:

A14R7U



Ticker-Symbol PayPal-Aktie:

2PP



NASDAQ-Symbol PayPal-Aktie:

PYPL



Kurzprofil PayPal Holdings Inc.:



PayPal Holdings Inc. (ISIN: US70450Y1038, WKN: A14R7U, Ticker-Symbol: 2PP, NASDAQ-Symbol: PYPL) betreibt ein Online-Bezahlsystem. Dieser Bezahldienst bietet seinen Kunden vor allem im Online-Handel eine sichere Möglichkeit für Geld-Überweisungen - über ein PayPal-Konto, per Lastschrift oder Kreditkarte. Kunden, die sich ein Konto bei PayPal einrichten, können darüber bei zahlreichen Online-Shops die finanzielle Seite von Kauf und Verkauf abwickeln oder auch schlichtweg Geld versenden. Dabei müssen eigene Finanzdaten nicht an Dritte weitergegeben werden.



Zu den Angeboten von PayPal zählen PayPal, PayPal Credit, die Bezahl-App Venmo und die Zahlungsplattform Braintree. Die Dienste richten sich sowohl an Privat- als auch an Geschäftskunden. Das 1998 gegründete Unternehmen wurde 2002 von eBay gekauft; im Juli 2015 wurde PayPal jedoch wieder ausgegliedert und erneut als eigenständiges Unternehmen an der Börse notiert. (03.08.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - PayPal-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von PayPal Holdings Inc. (ISIN: US70450Y1038, WKN: A14R7U, Ticker-Symbol: 2PP, NASDAQ-Symbol: PYPL) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktie des Online-Bezahldienstes PayPal habe am Mittwoch nach US-Börsenschluss seine Zahlen für das zweite Quartal präsentiert. Umsatz und Gewinn hätten die Erwartungen zwar übertreffen können, allerdings nur marginal. Hier hätten einige Marktteilnehmer mehr erwartet. Die Aktie sei nachbörslich kräftig eingebrochen: Zuletzt sei es um mehr als 7 Prozent nach unten auf 67,78 Dollar gegangen. Bereits im regulären Handel habe das Papier gut 3 Prozent nachgegeben.PayPal habe das vergangene Quartal mit einem Umsatzplus von 7 Prozent abgeschlossen. Die Erlöse hätten mit 7,3 Milliarden Dollar am oberen Ende der eigenen Prognose und leicht über den Analystenschätzungen von 7,27 Milliarden Dollar gelegen. Der Gewinn je Aktie sei mit 1,16 Dollar ebenfalls leicht höher ausgefallen, als vom Markt erwartet. Die Prognosen hätten bei 1,15 Dollar je Aktie gelegen. Im entsprechenden Vorjahreszeitraum habe PayPal noch einen Gewinn von 0,93 Dollar je Aktie erzielt. Bei der Marge sei man allerdings etwas hinter den Erwartungen zurückgeblieben.Das Volumen der umgeschlagenen Zahlungen habe um 11 Prozent auf 377 Milliarden Dollar zugelegt. PayPal habe das Vierteljahr mit 431 Millionen Kunden-Accounts beendet. Letztendlich seien das 2 Millionen mehr gewesen als im Vorjahresquartal aber 2 Millionen weniger als noch im ersten Quartal des laufenden Jahres.Langfristig sorgen die Aussicht auf einen neuen CEO sowie sich verbessernde Fundamentaldaten und eine Rückkehr zum zweistelligen Wachstum dank der Erholung im E-Commerce aber weiter für attraktive Chancen bei einer günstigen Bewertung, so Marion Schlegel von "Der Aktionär" zur PayPal-Aktie. (Analyse vom 03.08.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze PayPal-Aktie: