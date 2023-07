Tradegate-Aktienkurs PayPal-Aktie:

67,25 EUR +0,21% (31.07.2023, 11:53)



NASDAQ-Aktienkurs PayPal-Aktie:

73,98 USD +2,71% (28.07.2023, 22:00)



ISIN PayPal-Aktie:

US70450Y1038



WKN PayPal-Aktie:

A14R7U



Ticker-Symbol PayPal-Aktie:

2PP



NASDAQ-Symbol PayPal-Aktie:

PYPL



Kurzprofil PayPal Holdings Inc.:



PayPal Holdings Inc. (ISIN: US70450Y1038, WKN: A14R7U, Ticker-Symbol: 2PP, NASDAQ-Symbol: PYPL) betreibt ein Online-Bezahlsystem. Dieser Bezahldienst bietet seinen Kunden vor allem im Online-Handel eine sichere Möglichkeit für Geld-Überweisungen - über ein PayPal-Konto, per Lastschrift oder Kreditkarte. Kunden, die sich ein Konto bei PayPal einrichten, können darüber bei zahlreichen Online-Shops die finanzielle Seite von Kauf und Verkauf abwickeln oder auch schlichtweg Geld versenden. Dabei müssen eigene Finanzdaten nicht an Dritte weitergegeben werden.



Zu den Angeboten von PayPal zählen PayPal, PayPal Credit, die Bezahl-App Venmo und die Zahlungsplattform Braintree. Die Dienste richten sich sowohl an Privat- als auch an Geschäftskunden. Das 1998 gegründete Unternehmen wurde 2002 von eBay gekauft; im Juli 2015 wurde PayPal jedoch wieder ausgegliedert und erneut als eigenständiges Unternehmen an der Börse notiert. (31.07.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - PayPal-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von PayPal Holdings Inc. (ISIN: US70450Y1038, WKN: A14R7U, Ticker-Symbol: 2PP, NASDAQ-Symbol: PYPL) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Bei PayPal stünden am Mittwoch (2. August) nach US-Börsenschluss die Q2-Zahlen auf der Agenda und viele Anleger würden sich fragen, wie sie sich positionieren sollten - schließlich habe die Aktie in den vergangenen Wochen bereits bis zu 27 Prozent zugelegt. Für die große Mehrheit der Analysten sei die Sache allerdings glasklar.Nach Bloomberg-Informationen würden derzeit 33 Experten zum Kauf der Aktie raten, für weitere 19 sei sie eine Halteposition. Zum Verkauf rate derweil nur ein einziger Analyst, nämlich Ken Suchoski vom Analysehaus Autonomous Research.Der Optimismus der Wall Street spiegele sich auch im 12-Monats-Konsensziel der Analysten wider. Demnach wäre die Aktie erst mit 89,80 Dollar fair bewertet und hätte damit - ausgehend vom Schlusskurs am Freitag - immer noch rund 21 Prozent Luft nach oben.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze PayPal-Aktie: