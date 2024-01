Börsenplätze PayPal-Aktie:



Kurzprofil PayPal Holdings Inc.:



PayPal Holdings Inc. (ISIN: US70450Y1038, WKN: A14R7U, Ticker-Symbol: 2PP, NASDAQ-Symbol: PYPL) betreibt ein Online-Bezahlsystem. Dieser Bezahldienst bietet seinen Kunden vor allem im Online-Handel eine sichere Möglichkeit für Geld-Überweisungen - über ein PayPal-Konto, per Lastschrift oder Kreditkarte. Kunden, die sich ein Konto bei PayPal einrichten, können darüber bei zahlreichen Online-Shops die finanzielle Seite von Kauf und Verkauf abwickeln oder auch schlichtweg Geld versenden. Dabei müssen eigene Finanzdaten nicht an Dritte weitergegeben werden.



Zu den Angeboten von PayPal zählen PayPal, PayPal Credit, die Bezahl-App Venmo und die Zahlungsplattform Braintree. Die Dienste richten sich sowohl an Privat- als auch an Geschäftskunden. Das 1998 gegründete Unternehmen wurde 2002 von eBay gekauft; im Juli 2015 wurde PayPal jedoch wieder ausgegliedert und erneut als eigenständiges Unternehmen an der Börse notiert. (25.01.2024/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - PayPal-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von PayPal Holdings Inc. (ISIN: US70450Y1038, WKN: A14R7U, Ticker-Symbol: 2PP, NASDAQ-Symbol: PYPL) unter die Lupe.PayPal-CEO, Alex Chriss, habe für den Innovation Day "Bahnbrechendes" angekündigt. Anleger hätten sich in Position gebracht, einige sogar von einem Short-Squeeze bei der stark leerverkauften Aktie fantasiert. Jetzt sei klar: Der US-Zahlungsdienstleister liefere viele Neuerungen, doch die bahnbrechenden Innovationen würden am Markt vermisst.Gleich sechs Neuigkeiten habe der PayPal-Chef in einem 17-minütigen Video angekündigt. Die Neuerungen würden von "Fastlane", welches ohne Eingabe von Nutzernamen oder komplizierte Passwörter die Zahlungsabwicklung von PayPal-Kunden beschleunigen solle, bis hin zu umfangreichen Cashback-Partnerschaften mit Firmen wie Uber oder Walmart reichen. Die große Innovation, welche sich die Anleger erhofft hätten, bleibe allerdings aus. Vielmehr werde innerhalb von PayPal und Venmo optimiert, um mit neuen Features das Nutzerwachstum anzukurbeln. Wichtig in einem stark umkämpften Wettbewerb, der PayPal zuletzt deutlich zugesetzt habe - aber eben kein "iPhone-Moment".Der PayPal-Chef habe mit seinen Innovationen die "Welt schocken" wollen, schockiere aber einzig die Aktionäre mit einem marketing-wirksamen KI-Business-Update. Die PayPal-Aktie sei zuletzt rund 3,7% gefallen, sei jedoch im Zuge der Ankündigung des Innovation-Day ordentlich gestiegen.Die Aktie von PayPal sei aktuell keine laufende Empfehlung des "Aktionärs". Allerdings sei das Papier mit einem 24er-KGV von 12 günstig bewertet und werde als heißer Comeback-Kandidat gehandelt. Frühere Spekulationen des "Aktionärs" auf den längst überfälligen Rebound hätten aber noch nicht gefruchtet. Wer noch immer auf einen Turnaround setze, brauche weiterhin starke Nerven, so Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 25.01.2024)Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: PayPal.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link