Tradegate-Aktienkurs PayPal-Aktie:

72,79 EUR -1,40% (08.07.2922, 17:50)



XETRA-Aktienkurs PayPal-Aktie:

73,33 EUR +0,37% (08.07.2022, 17:35)



NASDAQ-Aktienkurs PayPal-Aktie:

74,59 USD -0,60% (08.07.2022, 17:35)



ISIN PayPal-Aktie:

US70450Y1038



WKN PayPal-Aktie:

A14R7U



Ticker-Symbol PayPal-Aktie:

2PP



NASDAQ-Symbol PayPal-Aktie:

PYPLV



Kurzprofil PayPal Holdings Inc.:



PayPal Holdings Inc. (ISIN: US70450Y1038, WKN: A14R7U, Ticker-Symbol: 2PP, NASDAQ-Symbol: PYPLV) betreibt ein Online-Bezahlsystem. Dieser Bezahldienst bietet seinen Kunden vor allem im Online-Handel eine sichere Möglichkeit für Geld-Überweisungen - über ein PayPal-Konto, per Lastschrift oder Kreditkarte. Kunden, die sich ein Konto bei PayPal einrichten, können darüber bei zahlreichen Online-Shops die finanzielle Seite von Kauf und Verkauf abwickeln oder auch schlichtweg Geld versenden. Dabei müssen eigene Finanzdaten nicht an Dritte weitergegeben werden. Im vierten Quartal 2021 wurden über 5,3 Milliarden Bezahlvorgänge über PayPal abgewickelt. Die Anzahl der aktiven Accounts erreichte im vierten Quartal 2021 einen Wert von 426 Millionen.



Zu den Angeboten von PayPal zählen PayPal, PayPal Credit, die Bezahl-App Venmo und die Zahlungsplattform Braintree. Die Dienste richten sich sowohl an Privat- als auch an Geschäftskunden. Das 1998 gegründete Unternehmen wurde 2002 von eBay gekauft; im Juli 2015 wurde PayPal jedoch wieder ausgegliedert und erneut als eigenständiges Unternehmen an der Börse notiert. (08.07.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - PayPal-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Online-Bezahldienstes PayPal Holdings Inc. (ISIN: US70450Y1038, WKN: A14R7U, Ticker-Symbol: 2PP, NASDAQ-Symbol: PYPLV) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die PayPal-Aktie habe im erneut schwächelnden Gesamtmarkt zu US-Handelsstart am Freitag wieder den Rückwärtsgang eingelegt und eine wichtige charttechnische Unterstützung angelaufen. Werde diese erneut unterschritten, rücke das Mehrjahrestief aus der Vorwoche in den Fokus. Derweil habe ein weiterer Analyst seine Kaufempfehlung gestrichen.Um nach dem mehr als 75-prozentigen Crash der vergangenen Monate überhaupt eine technische Unterstützung im PayPal-Chart zu finden, müssten Anleger auf einen 5-Jahres-Chart zurückgreifen. Im Februar und April 2018 habe die Aktie im Bereich von 72,25 Dollar einen horizontalen Support ausgebildet, der aktuell erneut getestet werde.Bislang habe dieser gehalten, doch die Bullen sollten keine allzu großen Hoffnungen darauf legen - während der monatelangen Talfahrt habe der Kurs zuletzt auch wesentlich massivere Unterstützungen gerissen. Der bange Blick richte sich daher auf die Marke von 67,58 Dollar. Dort habe die Paypal-Aktie erst in der Vorwoche ein neues Mehrjahrestief markiert. Unterhalb davon warte bei rund 66,16 Dollar eine weitere Unterstützung.Neben dem US-Gesamtmarkt, der nach den jüngsten Arbeitsmarktdaten am Freitag schwächer eröffnet habe, sorge spezielle bei PayPal auch ein negativer Analystenkommentar für Druck. Fahed Kunwar von der Analysefirma Redburn habe die Aktie von "buy" auf "neutral" abgestuft. Die Neubewertung des Online-Bezahldiensts durch die Analysten setze sich damit fort.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze PayPal-Aktie: