Tradegate-Aktienkurs PayPal-Aktie:

65,28 EUR -1,51% (20.07.2023, 15:13)



NASDAQ-Aktienkurs PayPal-Aktie:

74,22 USD -0,20% (19.07.2023, 22:00)



ISIN PayPal-Aktie:

US70450Y1038



WKN PayPal-Aktie:

A14R7U



Ticker-Symbol PayPal-Aktie:

2PP



NASDAQ-Symbol PayPal-Aktie:

PYPL



Kurzprofil PayPal Holdings Inc.:



PayPal Holdings Inc. (ISIN: US70450Y1038, WKN: A14R7U, Ticker-Symbol: 2PP, NASDAQ-Symbol: PYPL) betreibt ein Online-Bezahlsystem. Dieser Bezahldienst bietet seinen Kunden vor allem im Online-Handel eine sichere Möglichkeit für Geld-Überweisungen - über ein PayPal-Konto, per Lastschrift oder Kreditkarte. Kunden, die sich ein Konto bei PayPal einrichten, können darüber bei zahlreichen Online-Shops die finanzielle Seite von Kauf und Verkauf abwickeln oder auch schlichtweg Geld versenden. Dabei müssen eigene Finanzdaten nicht an Dritte weitergegeben werden.



Zu den Angeboten von PayPal zählen PayPal, PayPal Credit, die Bezahl-App Venmo und die Zahlungsplattform Braintree. Die Dienste richten sich sowohl an Privat- als auch an Geschäftskunden. Das 1998 gegründete Unternehmen wurde 2002 von eBay gekauft; im Juli 2015 wurde PayPal jedoch wieder ausgegliedert und erneut als eigenständiges Unternehmen an der Börse notiert. (20.07.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - PayPal-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von PayPal Holdings Inc. (ISIN: US70450Y1038, WKN: A14R7U, Ticker-Symbol: 2PP, NASDAQ-Symbol: PYPL) unter die Lupe.Die Aktie von PayPal habe sich am Mittwoch weiter an die 200-Tage-Linie angenähert und sie im Tageshoch sogar kurzzeitig sogar überwunden. Für einen nachhaltigen Ausbruch und das damit verbundene technische Kaufsignal habe es allerdings (noch) nicht gereicht. Das sei aber noch kein Grund, nervös zu werden.Die PayPal-Aktie sei am Mittwoch im US-Handel zunächst bis auf 75,04 USD gestiegen und habe die langfristige Trendlinie, die aktuell bei 74,89 USD verlaufe, damit bereits hinter sich gelassen. Dieses Niveau habe sie jedoch nicht halten können, sondern habe die anfänglichen Gewinne anschließend wieder abgeben. Letztlich habe sie den Handelstag 0,2% tiefer bei 74,22 USD beendet. Der erhoffte Ausbruch und das damit verbundene Kaufsignal lasse damit noch etwas auf sich warten. Auch am Donnerstag sehe es rund eine Stunde vor Handelsstart an der Wall Street zunächst nach einer Verschnaufpause bei PayPal aus: Im vorbörslichen Handel verliere sie derzeit rund 1% auf 73,43 USD.Nachdem der Kurs ausgehend vom Mehrjahrestief Ende Mai in der Spitze schon mehr als ein Viertel an Wert gewonnen habe, sei eine kurze Verschnaufpause auf dem aktuellen Niveau kein Beinbruch - zumal die Stimmung im gesamten Tech-Sektor nach den Quartalszahlen von Netflix und Tesla am Vorabend aktuell eher gedämpft sei. PayPal selbst sei dann am 2. August mit der Vorlage der Q2-Zahlen an der Reihe. Sollte der Online-Bezahldienst dabei mit positiven Überraschungen aufwarten können - etwa im Hinblick auf das eigene operative Geschäft oder eine Nachfolgeregelung für den scheidenden CEO Dan Schulman -, würde das auch der Erholung der Aktie neue Dynamik verleihen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze PayPal-Aktie: