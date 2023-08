Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze PayPal-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs PayPal-Aktie:

57,63 EUR +2,47% (14.08.2023, 17:15)



NASDAQ-Aktienkurs PayPal-Aktie:

62,95 USD +2,29% (14.08.2023, 16:45)



ISIN PayPal-Aktie:

US70450Y1038



WKN PayPal-Aktie:

A14R7U



Ticker-Symbol PayPal-Aktie:

2PP



NASDAQ-Symbol PayPal-Aktie:

PYPL



Kurzprofil PayPal Holdings Inc.:



PayPal Holdings Inc. (ISIN: US70450Y1038, WKN: A14R7U, Ticker-Symbol: 2PP, NASDAQ-Symbol: PYPL) betreibt ein Online-Bezahlsystem. Dieser Bezahldienst bietet seinen Kunden vor allem im Online-Handel eine sichere Möglichkeit für Geld-Überweisungen - über ein PayPal-Konto, per Lastschrift oder Kreditkarte. Kunden, die sich ein Konto bei PayPal einrichten, können darüber bei zahlreichen Online-Shops die finanzielle Seite von Kauf und Verkauf abwickeln oder auch schlichtweg Geld versenden. Dabei müssen eigene Finanzdaten nicht an Dritte weitergegeben werden.



Zu den Angeboten von PayPal zählen PayPal, PayPal Credit, die Bezahl-App Venmo und die Zahlungsplattform Braintree. Die Dienste richten sich sowohl an Privat- als auch an Geschäftskunden. Das 1998 gegründete Unternehmen wurde 2002 von eBay gekauft; im Juli 2015 wurde PayPal jedoch wieder ausgegliedert und erneut als eigenständiges Unternehmen an der Börse notiert. (14.08.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - PayPal-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von PayPal Holdings Inc. (ISIN: US70450Y1038, WKN: A14R7U, Ticker-Symbol: 2PP, NASDAQ-Symbol: PYPL) unter die Lupe.Die Suche nach einem neuen Konzernchef sei endlich erfolgreich gewesen: Der Verwaltungsrat von PayPal habe am Montag Alex Chriss als neuen Präsidenten und CEO des Fintech-Konzerns bestimmt. Der Manager komme vom Finanzsoftwarespezialisten Intuit und werde bereits am 27. September das Amt vom bisherigen CEO Dan Schulman übernehmen.Schulman habe im Februar angekündigt, seinen Posten an der Spitze des Online-Bezahldienstes zum Jahresende abgeben zu wollen. Seither sei ein mehrmonatiger Auswahlprozess gelaufen, um eine Nachfolge zu finden - und der sei nun erfolgreich gewesen.Alex Chriss komme vom US-Finanzsoftware-Konzern Intuit und sei dort zuletzt für das Geschäft mit Kleinunternehmen und Selbstständigen verantwortlich gewesen - jener Sparte, die nach Unternehmensangeben mehr als die Hälfte des Konzernumsatzes von Intuit erwirtschafte."Mit seiner umfassenden Erfahrung in der Produktentwicklung, seiner Leidenschaft für den Dienst am Kunden und seinem langjährigen Engagement für die Förderung kleiner Unternehmen sowie seiner nachweislichen Fähigkeit, sein Team zu entwickeln und zu inspirieren, ist Alex die perfekte Führungspersönlichkeit, um PayPal voranzubringen und die Wachstumschancen des Unternehmens zu beschleunigen", habe John Donahoe, Vorsitzender des PayPal-Verwaltungsrats, gesagt.Gleichzeitig habe er Schulman im Namen des gesamten Verwaltungsrates gedankt und dessen "hervorragende Führung während der acht Jahre des Wachstums" von PayPal gelobt. Auch nach dem Führungswechsel werde Schulman zunächst bis zur nächsten Hauptversammlung im Mai 2024 im Verwaltungsrat des Unternehmens bleiben.Die Aktie von PayPal reagiere am Montag positiv auf die Meldung. Kurz nach Handelsstart an der Wall Street notiere sie rund zwei Prozent höher. Der große Befreiungsschlag sei das mit Blick auf das erneut eingetrübte Chartbild zwar nicht, doch zumindest hätten die Investoren nun erst einmal eine Sorge weniger.Die Comeback-Wette des "Aktionär" läuft weiter, so Nikolas Kessler. (Analyse vom 14.08.2023)