Tradegate-Aktienkurs PayPal-Aktie:

53,58 EUR -0,41% (17.01.2024, 17:04)



NASDAQ-Aktienkurs PayPal-Aktie:

57,695 USD -1,29% (17.01.2024, 16:49)



ISIN PayPal-Aktie:

US70450Y1038



WKN PayPal-Aktie:

A14R7U



Ticker-Symbol PayPal-Aktie:

2PP



NASDAQ-Symbol PayPal-Aktie:

PYPL



Kurzprofil PayPal Holdings Inc.:



PayPal Holdings Inc. (ISIN: US70450Y1038, WKN: A14R7U, Ticker-Symbol: 2PP, NASDAQ-Symbol: PYPL) betreibt ein Online-Bezahlsystem. Dieser Bezahldienst bietet seinen Kunden vor allem im Online-Handel eine sichere Möglichkeit für Geld-Überweisungen - über ein PayPal-Konto, per Lastschrift oder Kreditkarte. Kunden, die sich ein Konto bei PayPal einrichten, können darüber bei zahlreichen Online-Shops die finanzielle Seite von Kauf und Verkauf abwickeln oder auch schlichtweg Geld versenden. Dabei müssen eigene Finanzdaten nicht an Dritte weitergegeben werden.



Zu den Angeboten von PayPal zählen PayPal, PayPal Credit, die Bezahl-App Venmo und die Zahlungsplattform Braintree. Die Dienste richten sich sowohl an Privat- als auch an Geschäftskunden. Das 1998 gegründete Unternehmen wurde 2002 von eBay gekauft; im Juli 2015 wurde PayPal jedoch wieder ausgegliedert und erneut als eigenständiges Unternehmen an der Börse notiert. (17.01.2024/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - PayPal-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von PayPal Holdings Inc. (ISIN: US70450Y1038, WKN: A14R7U, Ticker-Symbol: 2PP, NASDAQ-Symbol: PYPL) unter die Lupe.Nachdem es zuletzt so ausgesehen habe, als könnte sich die PayPal-Aktie weiter erholen und den seit August 2022 intakten Abwärtstrend verlassen, habe das Papier am Dienstag einen erneuten Dämpfer hinnehmen müssen. Dan Doley, Analyst bei Mizuho, habe sich aufgrund der wachsenden Konkurrenz besorgt gezeigt und die PayPal-Aktie von "kaufen" auf "neutral" herabgestuft und das Kursziel von 72 auf 61 USD gesenkt. Eine große Gefahr gehe von Apples mobiler Bezahlplattform Apple Pay aus. Zahlungen würden sich zunehmend vom Desktop auf Mobilgeräte verlagern. Dort dominiere Apple bereits und die PayPal-Produkte würden an Stärke verlieren, habe Doyle erklärt. Auch bei den immer beliebter werdenden "buy now, pay later"-Produkten habe PayPal Nachholbedarf.Einer internen Mizuho-Studie zufolge sei Apple Pay v.a. bei jüngeren Generationen beliebt, während PayPal von älteren Kunden bevorzugt werde. Das könne das Verhältnis in Zukunft weiter zugunsten des Smartphone-Herstellers verschieben.Zusätzliche Konkurrenz könnte derweil durch Elon Musks X (ehemals Twitter) entstehen. Der Tesla-CEO wolle die Social-Media-Plattform diversifizieren und zu einer "App für alles" machen. So sollten künftig auch Transaktionen zwischen Nutzern ermöglicht werden. Am Freitag habe X in Utah die Lizenz für Geldtransfers erhalten. Utah sei bereits der 15. US-Bundesstaat, der die Genehmigung erteilt habe.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze PayPal-Aktie: