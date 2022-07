Tradegate-Aktienkurs PayPal-Aktie:

72,19 EUR +0,49% (07.07.2922, 14:37)



XETRA-Aktienkurs PayPal-Aktie:

72,30 EUR +0,84% (07.07.2022, 14:18)



NASDAQ-Aktienkurs PayPal-Aktie:

73,24 USD -1,56% (06.07.2022, 22:00)



ISIN PayPal-Aktie:

US70450Y1038



WKN PayPal-Aktie:

A14R7U



Ticker-Symbol PayPal-Aktie:

2PP



NASDAQ-Symbol PayPal-Aktie:

PYPLV



Kurzprofil PayPal Holdings Inc.:



PayPal Holdings Inc. (ISIN: US70450Y1038, WKN: A14R7U, Ticker-Symbol: 2PP, NASDAQ-Symbol: PYPLV) betreibt ein Online-Bezahlsystem. Dieser Bezahldienst bietet seinen Kunden vor allem im Online-Handel eine sichere Möglichkeit für Geld-Überweisungen - über ein PayPal-Konto, per Lastschrift oder Kreditkarte. Kunden, die sich ein Konto bei PayPal einrichten, können darüber bei zahlreichen Online-Shops die finanzielle Seite von Kauf und Verkauf abwickeln oder auch schlichtweg Geld versenden. Dabei müssen eigene Finanzdaten nicht an Dritte weitergegeben werden. Im vierten Quartal 2021 wurden über 5,3 Milliarden Bezahlvorgänge über PayPal abgewickelt. Die Anzahl der aktiven Accounts erreichte im vierten Quartal 2021 einen Wert von 426 Millionen.



Zu den Angeboten von PayPal zählen PayPal, PayPal Credit, die Bezahl-App Venmo und die Zahlungsplattform Braintree. Die Dienste richten sich sowohl an Privat- als auch an Geschäftskunden. Das 1998 gegründete Unternehmen wurde 2002 von eBay gekauft; im Juli 2015 wurde PayPal jedoch wieder ausgegliedert und erneut als eigenständiges Unternehmen an der Börse notiert. (07.07.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - PayPal-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Online-Bezahldienstes PayPal Holdings Inc. (ISIN: US70450Y1038, WKN: A14R7U, Ticker-Symbol: 2PP, NASDAQ-Symbol: PYPLV) unter die Lupe.Fast ein Jahr sei es her, dass die PayPal-Aktie bei 310,16 Dollar ihr bisheriges Allzeithoch erreicht habe. Seitdem sei es im Tief um 78 Prozent bergab gegangen. Die Analysten würden darauf reagieren und reihenweise die Kursziele zusammenstreichen. Zuletzt habe Piper Sandler den fairen Wert der Aktie um ein Drittel gesenkt.Die US-Investmentbank habe das "overweight"-Rating für die PayPal-Aktie in dieser Woche zwar bestätigt, das Kursziel jedoch von 140 auf 93 Dollar reduziert. Ausgehend vom Schlusskurs am Mittwoch entspreche das zwar immer noch rund 27 Prozent Aufwärtspotenzial, Experte Christopher Donat sei damit aber nun trotzdem deutlich konservativer unterwegs als der Analystenkonsens.Die von "Bloomberg" befragten Analysten würden der PayPal-Aktie auf 12-Monats-Sicht im Schnitt nämlich einen Anstieg um rund 57 Prozent auf 114,81 Dollar zutrauen. Dabei sei allerdings zu berücksichtigen, dass längst noch nicht alle Experten auf die heftige Talfahrt der letzten Monate reagiert hätten.Das taiwanesische Investmenthaus Masterlink Securities beispielsweise halte seit Ende Dezember 2021 unverändert am Rekord-Kursziel von 330 Dollar fest - offenbar noch ein Relikt der Kursrally im Vorjahr. Denn bei aller Rebound-Fantasie: Dass sich die Aktie innerhalb eines Jahres mehr als vervierfache, erscheine im aktuellen Umfeld doch arg ambitioniert.Anleger bleiben daher an der Seitenlinie, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär". (Analyse vom 07.07.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze PayPal-Aktie: