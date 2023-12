Börsenplätze PayPal-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs PayPal-Aktie:

54,97 EUR -0,51% (05.12.2023, 09:00)



NASDAQ-Aktienkurs PayPal-Aktie:

59,85 USD +0,34% (04.12.2023, 22:00)



ISIN PayPal-Aktie:

US70450Y1038



WKN PayPal-Aktie:

A14R7U



Ticker-Symbol PayPal-Aktie:

2PP



NASDAQ-Symbol PayPal-Aktie:

PYPL



Kurzprofil PayPal Holdings Inc.:



PayPal Holdings Inc. (ISIN: US70450Y1038, WKN: A14R7U, Ticker-Symbol: 2PP, NASDAQ-Symbol: PYPL) betreibt ein Online-Bezahlsystem. Dieser Bezahldienst bietet seinen Kunden vor allem im Online-Handel eine sichere Möglichkeit für Geld-Überweisungen - über ein PayPal-Konto, per Lastschrift oder Kreditkarte. Kunden, die sich ein Konto bei PayPal einrichten, können darüber bei zahlreichen Online-Shops die finanzielle Seite von Kauf und Verkauf abwickeln oder auch schlichtweg Geld versenden. Dabei müssen eigene Finanzdaten nicht an Dritte weitergegeben werden.



Zu den Angeboten von PayPal zählen PayPal, PayPal Credit, die Bezahl-App Venmo und die Zahlungsplattform Braintree. Die Dienste richten sich sowohl an Privat- als auch an Geschäftskunden. Das 1998 gegründete Unternehmen wurde 2002 von eBay gekauft; im Juli 2015 wurde PayPal jedoch wieder ausgegliedert und erneut als eigenständiges Unternehmen an der Börse notiert. (05.12.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - PayPal-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von PayPal Holdings Inc. (ISIN: US70450Y1038, WKN: A14R7U, Ticker-Symbol: 2PP, NASDAQ-Symbol: PYPL) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Nach der November-Rally hätten es die großen US-Indices zum Start in den Dezember am gestrigen Montag etwas ruhiger angehen lassen. Die Aktie von PayPal habe sich davon aber nicht aufhalten lassen, sondern mit moderaten Kursgewinnen an die Erholung der letzten Wochen angeknüpft. Dabei sei nun eine wichtige Chartmarke in den Fokus gerückt.Während der Dow Jones am Montag rund 0,2 Prozent verloren und der S&P 500 etwa 0,7 Prozent abgegeben habe, würden die Papiere von PayPal rund 0,5 Prozent zulegen. Der Abstand auf das Ende Oktober bei 50,25 Dollar markierte Mehrjahrestief wachse damit auf gut 20 Prozent. Nun gelte es, die psychologisch wichtige 60-Dollar-Marke nachhaltig hinter sich zu lassen.Knapp oberhalb davon werde es dann auch charttechnischer Sicht spannend: Bei 60,61 Dollar verlaufe aktuell die 100-Tage-Linie. Ein Ausbruch wäre nicht nur ein technisches Kaufsignal, sondern würde auch die Kurslücke schließen, die Mitte September auf dem Weg nach unten in diesem Bereich aufgerissen worden sei.Gelinge es den Bullen, das positive Momentum aufrechtzuerhalten und diese Chartmarken herauszunehmen, wäre das eine wichtige Etappe auf dem weiten Weg zurück nach oben. Anschließend warte mit der 200-Tage-Linie im Bereich von 65,36 Dollar aber bereits die nächste harte Nuss.Die Aktie von PayPal sei mit einem 2024er KGV von 11 nahezu historisch günstig bewertet und längst reif für ein Comeback. Entsprechende Spekulationen seien bislang aber nicht aufgegangen.Anleger sollten daher zunächst eine klare Trendwende im Chart abwarten, ehe sie wieder einen Fuß in die Tür stellen, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär" zur PayPal-Aktie. (Analyse vom 04.12.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link